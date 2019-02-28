Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Rusya’dan 31 üniversite

QS World University Ranking’in hazırladığı son listeye göre, dünyanın en iyi üniversiteleri arasına Rusya’dan bu yıl 31 üniversite girdi. Listedeki Rus üniversitelerinin sayısı son altı yılda 18’den 31’e yükseldi.

© Sputnik / Yuri Artamonov BRICS ülkelerinin üniversiteler sıralamasındaki ilk 50’ye, Rusya’dan 10 üniversite girdi

Sputnik'in bağlı bulunduğu Rossiya Segodnya ajansına ulaşan analiz verilerine göre, dünyanın en saygın üniversite sıralama kuruluşlarından QS World University Ranking'in hazırladığı 2019 listesinde Rusya'dan 31 üniversite yer aldı. Listede altı yıl önce 18 üniversite vardı.

QS'in Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Müdürü Zoya Zaytseva "Rus üniversiteleri bilimsel göstergeler açısından 15 yıldır ilk kez bu kadar iyi sonuçlar gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Listede en iyi üniversiteler arasında Moskova, Novosibirsk Devlet Üniversiteleri, Moskova Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, St. Petersburg Madencilik Üniversitesi, Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) yer aldı.

Social Navigator isimli Rusya'daki en iyi üniversiteler hakkında bilgi veren projenin yöneticisi Natalya Tyurina, Rossiya Segodnya'nın, Rusya'nın önde gelen üniversitesi Rusya Bilimler Akademisi ile birlikte Rus üniversitelerin popülerlik kazanmasında önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.