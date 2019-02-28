Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Rusya’dan 31 üniversite

QS'in Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Müdürü Zoya Zaytseva "Rus üniversiteleri bilimsel göstergeler açısından 15 yıldır ilk kez bu kadar iyi sonuçlar gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Listede en iyi üniversiteler arasında Moskova, Novosibirsk Devlet Üniversiteleri, Moskova Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, St. Petersburg Madencilik Üniversitesi, Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) yer aldı.
Social Navigator isimli Rusya'daki en iyi üniversiteler hakkında bilgi veren projenin yöneticisi Natalya Tyurina, Rossiya Segodnya'nın, Rusya'nın önde gelen üniversitesi Rusya Bilimler Akademisi ile birlikte Rus üniversitelerin popülerlik kazanmasında önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)