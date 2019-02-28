ABD Kongre üyelerinden Putin'in gelirlerinin ifşa edilmesi talebini içeren yasa tasarısı

ABD Kongre üyelerinin hazırladığı 'Vladimir Putin Hakkında Şeffaflık' adlı yasa tasarısına göre Amerikan istihbaratının, Kongre'ye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelirleri ve malvarlığı hakkında bilgi sunması gerekiyor.

Belgenin Cumhuriyetçi Parti'den Elise Stefanik ve Demokratik Parti'den Val Demings tarafından hazırlandığı öğrenildi.

KREMLİN: CİDDİYE ALINMAMALI

© Sputnik / Ministry of Defence of Russian Federation Amerikalı general: ABD, Rus füzelerini düşürecek kabiliyette değil

ABD Kongre üyelerinin hazırladığı yasa tasarısı konusunda Moskova'dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Kongre üyelerinin Putin'in gelirlerinin ifşa edilmesi talebini içeren yasa tasarısını ciddiye almama çağrısında bulundu.

Peskov, "Bunu ciddiye almanın bir yararı olmaz, büyük bir olasılıkla bu, ironi ile karşılamayı öğrenmiş olduğumuz Rusofobi çabaları" diye konuştu.

Putin'in yasa tasarısı ile ilgili haberleri henüz incelememiş olabileceğini söyleyen Peskov, ABD'li Kongre üyelerinin çalışmaları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son zamanlarda ABD'li Kongre üyeleri, Rusya Federasyonu, Devlet Başkanı, diğer üst düzey devlet adamları gibi sorunlarla çok fazla ilgilenmeyi tercih ediyor. Dürüst olmak gerekirse, acaba kendi sorunları az mı? Ancak yine de görünüşe göre, bunu kendi işleriymiş gibi görüyorlar."