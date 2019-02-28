Ermenilerin yüzde 61'i Rusya'yı ülke güvenliğinin teminatı olarak görüyor

Ermenistan halkının yüzde 60'dan fazlasının Rusya ile askeri ve siyasi ittifakı ülke güvenliğinin teminatı olarak gördüğü ortaya çıktı.

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'Halkın Sesi' adlı kuruluş tarafından düzenlenen ankette Ermenilere ülke yönetiminin ulusal güvenliği nasıl temin etmesi gerektiği soruldu.

Halkın yüzde 61'i Rusya'nın Ermenistan'ın ana askeri ve siyasi müttefiki olarak kalması gerektiğini belirtirken yüzde 13'lük kesim, güvenliğin teminatı olarak NATO'ya işaret etti.

Katılımcıların yüzde 65'ine göre ülkedeki Rus askeri üssü, Ermenistan'ın güvenliğini ve bölgesel istikrarı sağlıyor. Yüzde 58, üssün kapatılması yönündeki talepleri 'provokatif' olarak nitelerken yüzde 30 da, bu taleplerin toplumdaki gerçek eğilimi yansıtmadığını kaydetti.

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Şubat ayı içinde yapılan ankete Ermenistan'daki 5 farklı üniversiteden 1200 öğrenci ve öğretim görevlisi katıldı.

Ermenistan'ın kuzeyindeki Gümrü kentinde 102. Rus askeri üssü bulunuyor. Üsteki birlikler, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) Birleşik Hava Savunma Sistemi kapsamında devriye görevlerini yerine getiriyor.

Rusya ve Ermenistan, 20 Ağustos 2010'da imzaladıkları yeni anlaşmayla üssün görev süresini 2044 yılına kadar uzatmıştı.