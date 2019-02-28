Poklonskaya'nın eşi: Karımın Ukrayna'ya verilmesi çağrısını yapan iş adamı ahlaki çöküşünü aklamaya çalışıyor

Kırım'da iki büyük hayvanat bahçesinin sahibi olan Zbukov, Kuzey Kırım kanalının açılması ve yarımadaya su verilmesi karşılığında, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın milletvekili Natalya Poklonskaya'nın Ukrayna'ya verilmesi gerektiğini söylemişti.

Poklonskaya'nın eşi İvan Solovyev, Sputnik'e yaptığı açıklamada bu sözlerin suç olup olmadığının araştırılması gerektiğini kaydetti. Solovyev, Zbukov'un ‘değersiz ve vicdanını kaybetmiş biri' olduğunu belirten Solovyev "Ahlaki çöküşünü Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi'nin Başkan Yardımcısı'nı (Poklonskaya), hakkında 9 cezai davanın açıldığı, terör örgütü Sağ Sektör'ün ölüm cezası biçtiği Ukrayna'ya verme çağrılarıyla aklamaya çalışıyor" dedi.

Poklonskaya hakkında aşağılayıcı ve hakaret nitelikli ifadeler kullanmaması konusunda uyaran Solovyev, Zbukov'un eşine Kırım Başsavcısı olduğu dönemden bu yana düşmanlık duyduğunu ifade etti.

Solovyev, Poklonskaya'nın başsavcı olduğu dönemde hayvanat bahçesinde babunlar arasındaki tüberküloz salgını nedeniyle denetim gerçekleştirildiğini, Zbukov tarafından çalışanlara şiddet uygulandığı ve ona ait bir mekanda vahşi hayvanlar tarafından ısırılmış bir cesetle ilgili şikayetlerin bulunduğunu aktardı.

Ukrayna'da Poklonskaya hakkında vatana ihanet, toprak bütünlüğüne ve ülkenin dokunulmazlığına saldırı ve savaş suçu gibi nedenlerle açılmış davalar bulunuyor. Eski Kırım Başsavcısı Poklonskaya ise iddiaların saçmalık olduğunu belirtiyor.