Rusya sınırlarında Amerikan keşif uçakları görüldü

Yaklaşık olarak aynı zaman diliminde bir Boeing RC-135V Rivet Joint radyoelektronik keşif uçağı, İngiliz hava üssünden havalandı ve birkaç saat sonra Kaliningrad sınır bölgesinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.
Son günlerde başta ABD'ninkiler olmak üzere yabancı keşif uçakları, Rusya'nın sınır bölgelerinde daha sık görülmeye başladı. Geçen hafta Kırım yakınlarında birkaç kez ABD'ye ait uçaklar görülmüştü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Washington'un istihbarat faaliyetlerinin artmasına dikkat çekerek, ABD'ye bu tür operasyonlara son verme çağrısında bulundu, ancak Pentagon tarafından ret yanıtı aldı.
15:30 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) February 28, 2019
Разведывательный полёт около границы Калининградской🇷🇺 области, в воздушном пространстве Польши🇵🇱. pic.twitter.com/4UcBawMxat
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