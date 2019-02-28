Rusya sınırlarında Amerikan keşif uçakları görüldü

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 2 keşif uçağının Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki sınır bölgesinde ve Karadeniz kıyılarında keşif uçuşu yaptığı öğrenildi.

© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua via AP ABD’li Bakan: Rusya ordusu 2028’de, Çin ordusu 2030’da doruk noktasına ulaşacak

PlaneRadar gözlem sayfasının aktardığına göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing P-8A Poseidon denizaltısavar uçağı, İtalya'daki hava üssünden havalandı ve Bulgaristan hava sahasını geçtikten sonra Rusya'nın Kırım'ın batısındaki kıyı bölgesinde keşif uçuşu yaptı.

Yaklaşık olarak aynı zaman diliminde bir Boeing RC-135V Rivet Joint radyoelektronik keşif uçağı, İngiliz hava üssünden havalandı ve birkaç saat sonra Kaliningrad sınır bölgesinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Son günlerde başta ABD'ninkiler olmak üzere yabancı keşif uçakları, Rusya'nın sınır bölgelerinde daha sık görülmeye başladı. Geçen hafta Kırım yakınlarında birkaç kez ABD'ye ait uçaklar görülmüştü.

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı birimler, geçen yıl 980 binden fazla hava aracını saptayarak, onlara eşlik etti. Söz konusu hava araçlarının arasında 3 bin yabancı askeri uçağın bulunduğu, bu gruba dahil binden fazlasınınsa keşif uçakları olduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Washington'un istihbarat faaliyetlerinin artmasına dikkat çekerek, ABD'ye bu tür operasyonlara son verme çağrısında bulundu, ancak Pentagon tarafından ret yanıtı aldı.