Trump'ın Sputnik'in sorusunu yanıtlamasından rahatsız olan ABD'li gazetecilere Simonyan'dan yanıt: Alışın

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD'li gazetecilere Başkan Donald Trump'ın Sputnik'in sorularını yanıtlamasına alışmalarını tavsiye etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Sputnik muhabirinin soru sormasına izin vermiş ve soruyu yanıtlamıştı. ABD'li ve İngiliz gazeteciler ise, bu durumu tuhaf karşılayıp Sputnik'i hedef almıştı.

Meslektaşlarının tutumuna Telegram hesabından yanıt veren Simonyan, "ABD'li gazeteciler, Başkan Trump'ın Hanoi'deki basın toplantısında Sputnik'in sorusuna yanıtlamaya cüret etmesi karşısında duydukları kibirli öfkeyle Twitter'ı altına üstüne getiriyorlar. Arkadaşlarım, endişelenmek yerine en iyisi buna alışın" ifadelerini kullandı.

Sputnik muhabiri, ABD'li uzmanların Kuzey Kore'nin nükleer tesislerini denetlemesinin mümkün olup olmadığını sormuş, Trump da ABD'nin denetim için gerekli teknolojiye sahip olduğunu ve uzmanların bunu başarıyla yapabileceği yanıtını vermişti.