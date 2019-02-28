Trump'ın Sputnik'in sorusunu yanıtlamasından rahatsız olan ABD'li gazetecilere Simonyan'dan yanıt: Alışın

Meslektaşlarının tutumuna Telegram hesabından yanıt veren Simonyan, "ABD'li gazeteciler, Başkan Trump'ın Hanoi'deki basın toplantısında Sputnik'in sorusuna yanıtlamaya cüret etmesi karşısında duydukları kibirli öfkeyle Twitter'ı altına üstüne getiriyorlar. Arkadaşlarım, endişelenmek yerine en iyisi buna alışın" ifadelerini kullandı.
Sputnik muhabiri, ABD'li uzmanların Kuzey Kore'nin nükleer tesislerini denetlemesinin mümkün olup olmadığını sormuş, Trump da ABD'nin denetim için gerekli teknolojiye sahip olduğunu ve uzmanların bunu başarıyla yapabileceği yanıtını vermişti.
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