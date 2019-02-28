Stoltenberg, ‘Rusya’ya karşı provokasyon’ suçlamalarına yanıt verdi

Stoltenberg, "NATO üyesi olmak istiyorlar mı, buna 29 üye ülke ve aday ülkeler karar verecek, başkası değil. Ukrayna, Kuzey Makedonya, Gürcistan'ın ittifaka katılması durumunda bunun Rusya'ya karşı provokasyon olduğu yönünde sıkça açıklamalar duyuyorum. Bu yanlış bir kavram, çünkü her bir ülke kendi yolunu belirleme hakkına sahip ve NATO, ülkelerin üye yoksa tarafsız olma isteğine bağlı olmaksızın tamamen buna saygı duyuyor. Tarafsız mı olmak istiyorsunuz, sorun değil, buyurun olun" diyerek tarafsız olmasına rağmen NATO'nun yakın partneri olan Finlandiya, İsveç ve Avusturya'yı örnek olarak gösterdi.

'BU ÇOK TEHLİKELİ, GEÇMİŞTE BIRAKMAK İSTEDİĞİMİZ BİR ŞEY'

Bunun, komşulara karşı provokasyon olmadığını söyleyen Stoltenberg, "Bu konum, etki alanları anlayışıyla ilgili, büyük ülkelerin küçük komşuların ne yapması gerektiğine karar verme hakkıyla ilgili. Bu çok tehlikeli. Bu, geçmişte bırakmak istediğimiz bir şey" ifadelerini kullandı.

1949'ta NATO'ya katılan Norveç'i örnek gösteren Stoltenberg, dönemin Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in bu üyeliğe karşı olduğunu hatırlatarak, "ABD, İngiltere ve diğer ülkelerin şunu söylediklerine çok memnunum: Norveç küçük bir ülke ama ittifaka katılmak istiyor, Stalin'in hoşuna gelmese de hoş geldi" dedi.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun doğuya genişleme politikasının, ‘soğuk savaş' kalıntısı, hatalı ve yıkıcı askeri ve politik strateji olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun ‘NATO üyeliği niyeti' yasasını imzalamasının, Minsk anlaşmasını bozmaya yönelik provokasyon olarak nitelendirmişti.