İstanbul’dan hareket eden ve Moskova müftüsünün bulunduğu uçak dün akşam Odessa’da acil iniş yaptı

İstanbul’dan Rusya’nın başkenti Moskova’ya hareket eden ve Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov’u taşıyan uçak dün akşam Ukrayna’nın Odessa kentine acil iniş yaptı.

Sputnik'e konuşan Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov "İstanbul'dan 16.55'te hareket ettik, tam Odessa'yı geçecektik ki uçak kentteki havalimanına acil iniş yaptı" dedi.

Alyautdinov, uçağın acil iniş sebepleri arasında motorun ya da yakıt ikmal sistemlerinden birinin arıza yapmasının değerlendirildiğini söyledi.

Alyautdinov'a göre, havalimanında ambulansların hazır bulundu ve profesyonelce davranıldı. Panik yaşanmadı. Yolcular daha sonra kendilerine tesis edilen başka bir uçağa binerek Moskova'ya hareket etti.