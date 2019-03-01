ABD ordusuna ait uçak, Rusya üzerinde gözlem uçuşu yaptı

PlaneRadar gözlem portalının Twitter'dan aktardığına göre bu sabah saat 06.05'te Boeing OC-135B Open Skies tipi bir ABD uçağının Komsomolsk-na-Amur üzerinde uçtuğu tespit edildi.
06:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 1 Mart 2019
Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12T, в зоне действия приёмника г. Комсомольск-на-Амуре. UHKK. Опять полетел в Улан-Уде, видимо что-то не досмотрел в прошлый раз. pic.twitter.com/QXI2diSLc6
18 YABANCI KEŞİF UÇAĞI RUSYA SINIRLARINA YAKLAŞTI
Habere göre Rus jetleri, yabancı keşif uçaklarına önleme yapmak amacıyla üç kez havalandı.
Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA'ların Rusya sınırları ve Rus askeri tesisleri yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya'nın batı sınırlarında gözleniyor.
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