ABD ordusuna ait uçak, Rusya üzerinde gözlem uçuşu yaptı

ABD ordusuna ait bir uçağın Rusya toprakları üzerinde gözlem uçuşu yaptığı belirtildi.

PlaneRadar gözlem portalının Twitter'dan aktardığına göre bu sabah saat 06.05'te Boeing OC-135B Open Skies tipi bir ABD uçağının Komsomolsk-na-Amur üzerinde uçtuğu tespit edildi.

06:05 мск.

Наблюдательный самолет ВВС США🇷🇺 Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12T, в зоне действия приёмника г. Комсомольск-на-Амуре. UHKK. Опять полетел в Улан-Уде, видимо что-то не досмотрел в прошлый раз. pic.twitter.com/QXI2diSLc6 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 1 Mart 2019

Twitter Rus sınırları yakınlarında son bir günde 3 ABD keşif uçağı tespit edildi

​Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Çita kentinin üzerinden geçerek Ulan Ude kentine doğru seyrettiği belirtilen uçağın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyeleri tarafından 1992 yılında imzalanan Açık Semalar Anlaşması uyarınca gözlem uçuşu yaptığı ifade edildi.

18 YABANCI KEŞİF UÇAĞI RUSYA SINIRLARINA YAKLAŞTI

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'da yer alan haberde, son bir hafta içinde Rusya sınırları yakınında 18 yabancı keşif uçağı görüldüğü kaydedildi.

Habere göre Rus jetleri, yabancı keşif uçaklarına önleme yapmak amacıyla üç kez havalandı.

Rus jetleri, başarılı önleme faaliyeti sayesinde Rusya sınırlarının ihlal edilmesine izin vermedi.

Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA'ların Rusya sınırları ve Rus askeri tesisleri yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya'nın batı sınırlarında gözleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Washington'u birçok kez bu faaliyetlere son vermeye davet etmesine rağmen ABD Savunma Bakanlığı, buna olumsuz yanıt veriyor.