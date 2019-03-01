Peskov: Venezüella’daki büyük ortak projelerimizin gelişmesini umuyoruz

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rodrigez'le görüşmemesinin Venezüella'daki durumla ilgili olup olmadığına ilişkin soruyu da "Hayır, bununla ilgisi yok. Başkan yardımcısı, üst düzey kabul edildi, Rusya ile ilgili bir temas eksikliği yok. Putin'le görüşmemelerinin Venezüella'daki durumla hiçbir alakası bulunmuyor. Nedeni Putin'in yoğun programı" dedi.
Venezüella Başkan Yardımcısı Delsey Rodrigez, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Lavrov'a ‘Rusya'nın gösterdiği destekten' dolayı teşekkür etmişti.
‘PAKİSTAN VE HİNDİSTAN'A GERGİNLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ'
Peskov, Rusya'nın Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerginliğin giderilmesi konusunda da destek vermeye hazır olduğunu ekledi.
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