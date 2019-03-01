Peskov: Venezüella’daki büyük ortak projelerimizin gelişmesini umuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Venezüella ile ilişkilerin daha da ilerlemesini, ülkede gerçekleştirilen büyük ortak projelerin gelişmesini umduklarını ifade etti.

© REUTERS / Denis Balibouse Venezüella: Rusya ile işbirliği üst düzeyde

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Venezüella ile işbirliğimizin devam etmesini umuyoruz, bir dizi şirketimiz orada büyük projeler gerçekleştiriyor. Bu projelerin iyi gelişim imkânlarının bulunduğunu düşünüyor, Venezüellalı partnerlerimizin mevcut siyasi, ekonomik zorlukların üstesinden en yakın zamanda gelmesini umuyoruz" dedi. Rusya'nın Venezüellalı partnerleriyle sürekli temas halinde olduğunu belirten Peskov, temasların süreceğini de vurguladı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rodrigez'le görüşmemesinin Venezüella'daki durumla ilgili olup olmadığına ilişkin soruyu da "Hayır, bununla ilgisi yok. Başkan yardımcısı, üst düzey kabul edildi, Rusya ile ilgili bir temas eksikliği yok. Putin'le görüşmemelerinin Venezüella'daki durumla hiçbir alakası bulunmuyor. Nedeni Putin'in yoğun programı" dedi.

Venezüella Başkan Yardımcısı Delsey Rodrigez, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Lavrov'a ‘Rusya'nın gösterdiği destekten' dolayı teşekkür etmişti.

‘PAKİSTAN VE HİNDİSTAN'A GERGİNLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ'

Peskov, Rusya'nın Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gerginliğin giderilmesi konusunda da destek vermeye hazır olduğunu ekledi.