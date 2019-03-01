Lavrov: ABD, Venezüella'da askeri maceraya atılma kararı alabilir

ABD'nin Venezüella'da askeri maceraya atılma kararı alabileceğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'ın Venezüella'ya komşu ülkelere silah gönderme planı yaptığını vurguladı.
Veneüzella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov'a ABD'nin Venezüella'ya doğrudan askeri müdahalede bulunmasını mümkün görüp görmediği soruldu.
Lavrov, "Mevcut ABD yönetiminin yaklaşımlarını düşününce, her şey mümkün. Beyaz Saray'ın uluslararası hukukun tüm normlarını bir kez daha çiğneyecek eylemlerde bulunma kararı almasını ihtimal dışı tutmuyorum" dedi.
'VENEZÜELLA'NIN KOMŞULARINA DOĞU AVRUPA ÜLKESİNDEN SİLAH GÖNDERİLECEK'
ABD'nin bir Doğu Avrupa ülkesinden güdümlü hava savunma füzeleri (MANPAD) ile çeşitli silahlar alıp Veneüzella'ya komşu ülkelere göndermeyi planladığını kaydeden Lavrov, sevkiyatın eski Sovyet coğrafyasındaki Washington'a önemli oranda bağlı bir ülkenin havayolu şirketi aracılığıyla yapılacağının altını çizdi.
'KOLOMBİYA VE VENEZÜELLA DESTEK VERMEZSE ABD'NİN PLANI SUYA DÜŞER'
Lavrov, ABD'nin askeri müdahale planı, Kolombiya ve Brezilya'nın desteği olmazsa suya düşecek. Rusya Dışişleri Bakanı, "ABD'nin muhalefeti silahlandırma niyetini Rusya'nın yanı sıra Venezüella'nın sınır komşuları da dahil birçok ülke görüyor. Başta Kolombiya ve Brezilya olmak üzere Venezüella'nın komşuları, askeri müdahale planına hiçbir destek vermezse, ABD'nin planları muhtemelen suya düşer" dedi.
Lavrov, muhalefetin aksine Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun diyalog konusunda yapıcı bir tutum sergilediğine dikkat çekti. "Venezüella'daki meşru hükümet, Uluslararası Temas Grubu'yla masaya oturmaya hazır. Bu, Maduro ve hükümetinin ne kadar yapıcı olduğunun, BM Tüzüğü'nün tüm normları ve ilkeleri ihlal edilerek devlet başkanı ilan edilen kişinin ise ne kadar yıkıcı olduğunun harika bir örneği" diye devam eden Lavrov, ABD'nin tek amacının meşru lider Maduro'yu gayrimeşru pozisyona düşürmek olduğunu vurguladı. Lavrov, Veneüzella'daki durumu istikrarsızlaştırmak için militanları silahlandırma planlarının Rusya'yı kaygılandırdığını sözlerine ekledi.
VENEZÜELLA BAŞKAN YARDIMCISI RODRIGUEZ: ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SİLAHLANDIRDIĞINI TÜM DÜNYA BİLİYOR
Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez de, ABD'nin silahlı gruplar kurma planı yaptığını belirtti. Rodriguez, "ABD, geleneksel olarak yaptığı gibi silahlı gruplar kurmak istiyor. Terör örgütünü silahlandırmak istiyorlar ve bunu tüm dünya biliyor, hiç kimse için sır değil. ABD, Venezüella'yı istikrarsızlaştırmak için aşırılık yanlısı gruplara destek veriyor" diye konuştu.
'VENEZÜELLA GIDA VE İLAÇ İHTİYAÇLARINI RUSYA'DAN ALACAK'
Rodriguez, ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerini ve ilaçları Rusya'dan alacağını söyledi. Maduro'nun bu konuda çok açık talimatlar verdiğinin altını çizen Rodriguez, "Halkımızın ihtiyaç duyduğu gıda ürünleri, ilaçlar Rusya'dan alınacak" dedi.
'MADURO LİZBON'DAKİ PDVSA OFİSİNİN MOSKOVA'YA TAŞINMASINA KARAR VERDİ'
Rodriguez, Maduro'nun Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'nın Lizbon ofisini kapatıp bunu Moskova'ya taşıma kararı aldığını belirtti. "Maduro'nun, PDVSA'nın Lizbon ofisinin kapatılmasını ve ofisin Moskova'ya taşınmasını emrettiğini belirtmek isterim" diyen Rodriguez, bu kararın altında Avrupa'nın varlık koruma konusunda yeterli garanti sunmamasını olduğunu vurguladı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)