Lavrov: ABD, Venezüella'da askeri maceraya atılma kararı alabilir

Veneüzella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov'a ABD'nin Venezüella'ya doğrudan askeri müdahalede bulunmasını mümkün görüp görmediği soruldu.

Lavrov, "Mevcut ABD yönetiminin yaklaşımlarını düşününce, her şey mümkün. Beyaz Saray'ın uluslararası hukukun tüm normlarını bir kez daha çiğneyecek eylemlerde bulunma kararı almasını ihtimal dışı tutmuyorum" dedi.

'VENEZÜELLA'NIN KOMŞULARINA DOĞU AVRUPA ÜLKESİNDEN SİLAH GÖNDERİLECEK'

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ABD'nin bir Doğu Avrupa ülkesinden güdümlü hava savunma füzeleri (MANPAD) ile çeşitli silahlar alıp Veneüzella'ya komşu ülkelere göndermeyi planladığını kaydeden Lavrov, sevkiyatın eski Sovyet coğrafyasındaki Washington'a önemli oranda bağlı bir ülkenin havayolu şirketi aracılığıyla yapılacağının altını çizdi.

'KOLOMBİYA VE VENEZÜELLA DESTEK VERMEZSE ABD'NİN PLANI SUYA DÜŞER'

Lavrov, ABD'nin askeri müdahale planı, Kolombiya ve Brezilya'nın desteği olmazsa suya düşecek. Rusya Dışişleri Bakanı, "ABD'nin muhalefeti silahlandırma niyetini Rusya'nın yanı sıra Venezüella'nın sınır komşuları da dahil birçok ülke görüyor. Başta Kolombiya ve Brezilya olmak üzere Venezüella'nın komşuları, askeri müdahale planına hiçbir destek vermezse, ABD'nin planları muhtemelen suya düşer" dedi.

'ABD'NİN TEK AMACI MADURO'YU GAYRİMEŞRU KILMAK'

Lavrov, muhalefetin aksine Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun diyalog konusunda yapıcı bir tutum sergilediğine dikkat çekti. "Venezüella'daki meşru hükümet, Uluslararası Temas Grubu'yla masaya oturmaya hazır. Bu, Maduro ve hükümetinin ne kadar yapıcı olduğunun, BM Tüzüğü'nün tüm normları ve ilkeleri ihlal edilerek devlet başkanı ilan edilen kişinin ise ne kadar yıkıcı olduğunun harika bir örneği" diye devam eden Lavrov, ABD'nin tek amacının meşru lider Maduro'yu gayrimeşru pozisyona düşürmek olduğunu vurguladı. Lavrov, Veneüzella'daki durumu istikrarsızlaştırmak için militanları silahlandırma planlarının Rusya'yı kaygılandırdığını sözlerine ekledi.

VENEZÜELLA BAŞKAN YARDIMCISI RODRIGUEZ: ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SİLAHLANDIRDIĞINI TÜM DÜNYA BİLİYOR

Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez de, ABD'nin silahlı gruplar kurma planı yaptığını belirtti. Rodriguez, "ABD, geleneksel olarak yaptığı gibi silahlı gruplar kurmak istiyor. Terör örgütünü silahlandırmak istiyorlar ve bunu tüm dünya biliyor, hiç kimse için sır değil. ABD, Venezüella'yı istikrarsızlaştırmak için aşırılık yanlısı gruplara destek veriyor" diye konuştu.

'VENEZÜELLA GIDA VE İLAÇ İHTİYAÇLARINI RUSYA'DAN ALACAK'

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Rodriguez, ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerini ve ilaçları Rusya'dan alacağını söyledi. Maduro'nun bu konuda çok açık talimatlar verdiğinin altını çizen Rodriguez, "Halkımızın ihtiyaç duyduğu gıda ürünleri, ilaçlar Rusya'dan alınacak" dedi.

'MADURO LİZBON'DAKİ PDVSA OFİSİNİN MOSKOVA'YA TAŞINMASINA KARAR VERDİ'

Rodriguez, Maduro'nun Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'nın Lizbon ofisini kapatıp bunu Moskova'ya taşıma kararı aldığını belirtti. "Maduro'nun, PDVSA'nın Lizbon ofisinin kapatılmasını ve ofisin Moskova'ya taşınmasını emrettiğini belirtmek isterim" diyen Rodriguez, bu kararın altında Avrupa'nın varlık koruma konusunda yeterli garanti sunmamasını olduğunu vurguladı.