Akkuyu'ya kadın eli değecek: Yeni müdür Anastasia Zoteeva

Akkuyu'da 'vitesi yükseltmeye' karar veren Rusya, bin 200 megavatlık ilk ünitenin söz verildiği gibi 2023 yılında devreye alınması amacıyla Türkiye'deki şirket üst yönetimi değiştirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yuriy Galanchuk ve bazı yöneticiler görevden alındı. Anastasia Zoteeva, genel müdür olarak atandı aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı da yapacak. Zoteeva'nın, Rusya'nın Finlandiya'da kurduğu nükleer santralde üst yönetimde görev aldığı, saha deneyimi olduğu için tercih edildiği belirtiliyor.

YOĞUN MESAİ BEKLİYOR

Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre Zoteeva'yı, Türkiye'de yoğun bir nükleer mesai bekliyor. İlk iş olarak şirketin Ankara'daki merkezini Mersin'e taşıyacak. Şirket yönetimi, bir süre önce bu konuda çalışanları bilgilendirmişti. Ekip, Mersin'de yerinde projeye odaklanacak. 2023 yılında elektrik üretimine başlanması için proje ortakları belirlenecek. Bu konuda, başta IC İçtaş olmak üzere bazı Türk şirketlerle inşaat için işbirliği görüşmeleri sürüyor.

İKİNCİ ÜNİTE

Rusya, bin 200 megavatlık ikinci ünite için de lisans başvurusu yaptı. Türkiye, başvuruyu gerek idari gerekse de teknik yönden inceliyor. Zoteeva ve ekibi, ikinci üniteye ilişkin süreçleri tamamlayacak ve yatırım için gerekli alt yapıyı oluşturacak.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu, toplam 4 üniteden oluşacak. Her bir ünitenin gücü bin 200 megavat. İlk ünitenin 2023 yılına yetişmesi hedefleniyor. Diğer üç ünitenin ise birer yıl arayla devreye alınması bekleniyor.