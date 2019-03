Rusya: START anlaşmasının uzatılması için ABD’yle diyaloga hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, silahların kontrolü, silahsızlanma ve yayılmasının önlenmesi alanının derin krizde olduğu ve bunun sebebinin, Washington'un tek taraflı olarak uluslararası güvenlik anlaşmalarını bozma politikasının olduğu kaydedildi.

ABD'nin hava savunma anlaşmasını bozma, uzaya silah yerleştirme niyeti ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na aykırı olarak nükleer olmayan NATO ülkeleriyle "ortak nükleer misyonları" sürdürme gibi tek taraflı eylemlerinin tedirginlik kaynağı olduğu ifade edilen açıklamada, "Tüm bunlar, ABD'nin anlaşma yeteneğinde olduğu konusunda ciddi kuşkular uyandırıyor" denildi.