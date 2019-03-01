Rusya: START anlaşmasının uzatılması için ABD’yle diyaloga hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Stratejik Silah Azaltma Antlaşması’nı (START) tam yerine getirmesi için anlaşmanın uzatılması konusunda Washington ile diyalogu sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, silahların kontrolü, silahsızlanma ve yayılmasının önlenmesi alanının derin krizde olduğu ve bunun sebebinin, Washington'un tek taraflı olarak uluslararası güvenlik anlaşmalarını bozma politikasının olduğu kaydedildi.

ABD'nin hava savunma anlaşmasını bozma, uzaya silah yerleştirme niyeti ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na aykırı olarak nükleer olmayan NATO ülkeleriyle "ortak nükleer misyonları" sürdürme gibi tek taraflı eylemlerinin tedirginlik kaynağı olduğu ifade edilen açıklamada, "Tüm bunlar, ABD'nin anlaşma yeteneğinde olduğu konusunda ciddi kuşkular uyandırıyor" denildi.

© Sputnik / Press Service of the Office of the Russian Security Council Patruşev ile Bolton, START-3'ün uzatılmasını konuştu

Bu bağlamda, Rusya'nın ulusal güvenliğini güçlendirme yönündeki ısrarlı ve tutarlı politikasını sürdürmesinin ve uluslararası toplumun yapıcı gündem etrafında birleşmesinin özel önem arz ettiğinin altı çizilirken, vadesi 2021'de sona erecek olan START anlaşmasının uzatılmasının en doğru seçenek olacağı vurgulandı.

Washington'un START anlaşmasını 2018 Şubat ayana kadar tam yerine getirmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, "Amerikan tarafının START anlaşmasındaki hükümleri tam yerine getirmesinin sağlanması amacıyla anlaşmanın uzatılması konusunda ABD'yle diyalogu sürdürmeye hazırız" ifadelerine yer verildi.