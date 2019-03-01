Rusya'dan Venezüella'ya sadece ocak ayında 30.6 bin ton tahıl sevkiyatı yapıldı

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Venezüella'ya ocak ayında 7.1 milyon dolar değerinde 30.6 bin ton tahıl sevkiyatı yapıldı.

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya 2018'de Venezüella'ya 257.2 bin ton tahıl sevkiyatı yaptı. Yıllık tahıl sevkiyatının toplam değeri ise 57.9 milyon dolardı.

Sadece ocak ayında ise 7.1 milyon dolar değerinde 30.6 bin ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezüella Başkan Yardımcısı Desley Rodrigez'le yaptığı görüşme sonrasında Rusya'dan Venezüella'ya yapılan tahıl sevkiyatının ülkedeki insani durumun normalleşmesinde önemli rol oynadığını ifade etmişti.