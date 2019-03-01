Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

© REUTERS / AKHTAR SOOMRO Pakistan, esir pilotu Hindistan'a iade etti

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un, Kureyşi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan sorunu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede Lavrov, ülkelerin evrensel terörle mücadele sözleşmelerine uyması ve bu konuda Şanghay İşbirliği Örgütü'nün mekanizmalarının kullanılması gerektiğini dile getirdi" ifadesi yer aldı.

Rusya'nın Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, Lavrov'un bu sorunun diplomatik yollarla çözülmesini istediği bildirildi.