Kiev, Karadeniz'i Rusya için ‘Bermuda Şeytan Üçgeni' haline getirmekle tehdit etti

Odessa'daki uluslararası bir forumda konuşan Klimkin, "Karadeniz asla Rus rejimine ait olmayacak. Karadeniz onun için aslında bir Bermuda Şeytan Üçgeni olacak" dedi.
Kırım, Mart 2014'te yapılan referandumdan sonra Rusya Federasyonu'na katıldı. Ukrayna, Kırım halkının iradesinin sonuçlarını tanımıyor ve hâlâ yarımada üzerinde hak talep ediyor. Rusya, Kırım konusunun sonsuza dek kapandığını açıklamıştı.
Rusya ve Ukrayna dışında Türkiye, Gürcistan, Abhazya, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz'de kıyısı bulunan diğer ülkeler.
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