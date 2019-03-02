Kiev, Karadeniz'i Rusya için ‘Bermuda Şeytan Üçgeni' haline getirmekle tehdit etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Karadeniz'in asla Rusya'ya ait olmayacağını ama Rusya için ‘Bermuda Şeytan Üçgeni'ne dönüşeceğini savundu.

Odessa'daki uluslararası bir forumda konuşan Klimkin, "Karadeniz asla Rus rejimine ait olmayacak. Karadeniz onun için aslında bir Bermuda Şeytan Üçgeni olacak" dedi.

Klimkin ayrıca, Ukrayna'nın Kırım'ı kesinlikle geri alacağını ve bunun için ülkenin bir bütün olarak Rusya'ya karşı durmayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Kırım, Mart 2014'te yapılan referandumdan sonra Rusya Federasyonu'na katıldı. Ukrayna, Kırım halkının iradesinin sonuçlarını tanımıyor ve hâlâ yarımada üzerinde hak talep ediyor. Rusya, Kırım konusunun sonsuza dek kapandığını açıklamıştı.

Rusya ve Ukrayna dışında Türkiye, Gürcistan, Abhazya, Bulgaristan ve Romanya Karadeniz'de kıyısı bulunan diğer ülkeler.