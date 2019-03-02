Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Kırım'ın Rusya'ya bağlanışının 5. yıl dönümü kutlamalarına davet edildi.
"Kırım'ın Rusya'ya bağlanışının beşinci yıl dönümü kutlamalarına ilişkin Ukrayna makamlarının siyasi ve enformasyon alanındaki baskılarını yoğunlaştırdıklarına tanık oluyoruz. Sayın Klimkin'i mart ayının ortasında yarımadayı ziyaret etmeye ve Kırımların coşkusunu ve yarımadanın gelişim dinamiklerini yerinde incelemeye davet ediyorum."
Klimkin'in yarımadaya gelmesi durumunda tavrının tamamen değişeceğinden emin olduğunu belirten Hempel, "Ziyaretten sonra onun Rus Kırımı'nın dostu olacağından eminim. Tabii eğer, gerçeklerle yüzleşme cesareti varsa" ifadelerini kullandı.
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