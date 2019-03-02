Kırım Parlamentosu Ulusal Azınlıklar ve Etnik İlişkiler Komitesi Başkanı Yuriy Hempel, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin'i, Kırım'ın Rusya'ya bağlanışının beşinci yıl dönümü kutlamalarına davet etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Kırım'ın Rusya'ya bağlanışının 5. yıl dönümü kutlamalarına davet edildi.

Davet teklifini yapan Hempel, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Kırım ve Kırımlılara karşı kışkırtıcı açıklamalarının son zamanlarda yoğunlaştığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

"Kırım'ın Rusya'ya bağlanışının beşinci yıl dönümü kutlamalarına ilişkin Ukrayna makamlarının siyasi ve enformasyon alanındaki baskılarını yoğunlaştırdıklarına tanık oluyoruz. Sayın Klimkin'i mart ayının ortasında yarımadayı ziyaret etmeye ve Kırımların coşkusunu ve yarımadanın gelişim dinamiklerini yerinde incelemeye davet ediyorum."

Klimkin'in yarımadaya gelmesi durumunda tavrının tamamen değişeceğinden emin olduğunu belirten Hempel, "Ziyaretten sonra onun Rus Kırımı'nın dostu olacağından eminim. Tabii eğer, gerçeklerle yüzleşme cesareti varsa" ifadelerini kullandı.