Rusya: ABD, 'Truva Atı' adlı yeni bir savaş stratejisi geliştiriyor

Askeri stratejinin geliştirilmesi konusunun ele alındığı konferansta konuşan Gerasimov, “ABD’nin yeni stratejisi, hedef alınan ülkelerdeki durumu istikrarsızlaştırma amacıyla ‘beşinci kolun’ protesto potansiyelinden yararlanmasını ve eş zamanlı olarak ileri teknolojik silahlarla en önemli tesislere saldırı düzenlenmesini öngörüyor” dedi.

Rusya’nın bu türden tüm stratejileri önlemeye hazır olduğunun altını çizen Gerasimov, “Askeri bilim insanlarımız, Genelkurmay Başkanlığı ile ortaklaşa, son yıllarda, olası düşmanların saldırganlığının etkisiz hale getirilmesi yönünde kavramsal yaklaşımlar geliştirdi” ifadesini kullandı.

Rusya’nın yanıtının temelinde, ulusal güvenliğe yönelik tehditleri etkisiz hale getirecek tedbirleri öngören “aktif savunma stratejisinin” yattığını dile getiren Gerasimov, “Askeri stratejinin geliştirilmesi konusunda düşmanın önünde olmalıyız, bir adım önde yürümeliyiz” dedi.

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Goldfein, Pentagon’un Rusya ve Çin’e karşı ‘Truva Atı’ adı verilen yeni bir savaş stratejisi geliştirdiğini açıklamıştı.