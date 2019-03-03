Lavrov, Pompeo ile görüşmesinde Venezüella’ya yönelik tehditleri kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında göre, bugün Amerikan tarafının girişimiyle Lavrov ve Pompeo arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Açıklamada, "Lavrov, ABD'nin Venezüella'nın meşru yönetimine yönelik tehditlerini kınadı ve bunun, bağımsız ülkenin iç işlerine açık bir müdahale ve uluslararası hukukun kaba bir ihlali olduğunu belirtti" dendi.

Lavrov, insani yardım bahanesiyle yapılan kışkırtma ve yıkıcı dış etkinin demokratik süreçlerle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

ABD'nin Venezüella ile ilgili ikili görüşmelerin yapılması teklifini değerlendiren Lavrov, kesinlikle BM Anlaşması'nın ilkelerine uyulması şartıyla Rusya'nın buna hazır olduğunu belirterek, "Çünkü sadece Venezüellalılar geleceğini belirleme hakkına sahip" dedi.