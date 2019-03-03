Krasnoyarsk’ta 2019 Dünya Kış Üniversite Oyunları açılışı yapıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl Krasnoyarsk şehrinde yapılan 29. Dünya Kış Üniversite Oyunları’nın açılışını yaptı.

Açılış töreni, Krasnoyarsk'ın Platinum Arena stadyumunda düzenlendi.

Putin, açılış konuşmasında, oyunların en üst düzeyde geçeceğinden emin olduğunu söyledi. Yarışmaya gelen misafirlerin, Rus misafirperverliğine uygun olarak ağırlanacaklarının sözünü veren Putin, sporculara başarılar diledi.



12 Mart'a kadar sürecek Krasnoyarsk Üniversite Oyunları'na 59 ülkeden yaklaşık 3 bin öğrenci katılıyor.

Rusya ev sahipliğinde yapılan ilk Kış Üniversite Oyunları için 34 spor, ulaşım, sağlık ve altyapı tesisi inşa edildi.