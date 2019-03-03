Zaharova: İngiliz basını, Skripal vakasının yıldönümünü aleni yalanlarla kutluyor

İki İngiliz vekilin Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'tan Rus büyükelçi Aleksandr Yakovenko'nun KGB ve askeri istihbarat servisi Rusya Ana İstihbarat Dairesi'yle (GRU) bağlantısını araştırmasını talep ettiği haberini yorumlayan Zaharova, İngiliz basınının Skripal vakasının yıldönümünü aleni yalanlarla kutladığını vurguladı.

İngiliz The Mail gazetesi, Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesinin yıldönümünde İngiliz vekiller Bob Seely ve Ian Austin'in Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'a bir mektup göndererek Rusya'nın Londra Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko'nun KGB ve askeri istihbarat servisi Rusya Ana İstihbarat Dairesi'yle (GRU) bağlantısını araştırmasını talep ettiğini yazdı.

© Sputnik / Valery Melnikov Zaharova, İngiltere'nin Skripal olayı ile ilgili 3 yalanını açıkladı

The Mail'in haberine Facebook hesabından yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiliz basınının Skripal vakasının yıldönümünü aleni yalanlarla kutladığını belirtti.

Zaharova, "Salisbury'nin yıldönümü, İngiliz bulvar gazetelerinde hakkıyla kutlandı ve her zaman olduğu gibi algı yapıldı. En önemli Sovyet-Rus casıs casus bulundu ve bu, Londra büyükelçimiz Aleksandr Yakovenko oldu" ifadelerini kullandı.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmişti.

İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova yönetimi Skripallerle ilgili tüm suçlamaları reddediyor.