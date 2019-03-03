Rusya: Arktik'teki kazanımlarımızdan taviz vermeyeceğiz

Rossiya 1'de yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' adlı programda değerlendirmelerde bulunan Borisov, "Arktik, Rusya'nın ilgi alanında yer alıyor. Burada taviz vermeyeceğiz ve nüfuzumuzun azalmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
© Sputnik / Valeriy Melnikov
Rusya, son yıllarda Arktik'teki etkinliğini belirgin biçimde artırdı.
Bölgede önemli askeri tesisler inşa eden Rusya yönetimi, Arktik'in enerji kaynaklarından daha fazla istifade etmek için yeni projeler geliştiriyor.
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