Rusya: Arktik'teki kazanımlarımızdan taviz vermeyeceğiz

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Arktik'in Rusya'nın ilgi alanına girdiğini ve Moskova'nın bu bölgedeki kazanımlarından taviz vermeyeceğini söyledi.

Rossiya 1'de yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' adlı programda değerlendirmelerde bulunan Borisov, "Arktik, Rusya'nın ilgi alanında yer alıyor. Burada taviz vermeyeceğiz ve nüfuzumuzun azalmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Rusya, son yıllarda Arktik'teki etkinliğini belirgin biçimde artırdı.

Bölgede önemli askeri tesisler inşa eden Rusya yönetimi, Arktik'in enerji kaynaklarından daha fazla istifade etmek için yeni projeler geliştiriyor.