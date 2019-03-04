Medvedev: Bulgaristan'ın Osmanlı'dan kurtuluşunda Rusya'nın oynadığı rol konusunda bir gerilim yok

Bulgar partnerleriyle görüşmeler yapmak üzere Sofya'ya hareket etmeden önce Bulgar 'Trud' gazetesine konuşan Medvedev'e Rusya'nın bu tarihi gelişmede oynadığı rol konusunda Moskova ve Sofya arasında bir gerilim olup olmadığı soruldu.

'ORTAK TARİHE VE ORTAK HAFIZAYA SAHİBİZ'

Medvedev, "Bu konuda kimsenin kırılacağı bir şey yok. Ortak tarihimizde birçok harika an var. Onları her zaman hatırlıyoruz. 3 Mart önemli bir tarih. Bu özel günde kahramanları yani Rus askerleri ve Bulgar milisleri saygıyla anıyoruz. Onlar, Bulgar halkının bağımsızlığı için birlikte mücadele etti. Ortak tarihe, ortak hafızaya ve kurtuluş savaşının kahramanları için ortak minnettarlığa sahibiz. Herhangi bir kırgınlık veya gerilim söz konusu olamaz" yanıtını verdi.

Medvedev, her şeye rağmen bu konuda tartışmalar yaşandığının anımsatılması üzerine sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu iyi bir işaret. 1877-1878 Türk-Rus Savaşı sonucunda Bulgaristan'ın kurtulması konusuna toplumun ilgisinin canlılığını koruması çok önemli. Moskova ve Sofya'nın değerlendirmeleri birbiriyle uyumlu. Bulgaristan'ın egemenliğinin tesisinde özellikle Rusya'nın belirleyici rol oynadığına dair bir şüphe bulunmuyor."

PUTİN KUTLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bulgaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan kurtuluşunun 141. yıldönümü dolayısıyla dün Sofya yönetimini kutlamıştı.

Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu 3 Mart 1878 yılında, iki devlet arasındaki savaşı sonlandıran ve Üçüncü Bulgar Krallığı'nın 1908 yılında kurulması için önkoşulları oluşturan Ayastefanos (Yeşilköy) Barış Antlaşması'nı imzalamıştı. Bu özel günde, Bulgaristan ve Rusya'da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda hayatını kaybeden askerler anılıyor.