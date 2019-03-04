Bolton'ı yalanlayan Lavrov: Venezüella'ya 7.5 ton tıbbi malzeme gönderdik

Bolton Twitter’da, Venezüella lideri Maduro’nun Rusya’dan tıbbi malzeme ve ilaç geldiği yönündeki sözlerinin yalan olduğunu yazmıştı.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov “Böyle çıkarımlara nereden varıyor bilmiyorum ama Venezüella halkına Dünya Sağlık Örgütü ve Panamerikan Sağlık Örgütü aracılığıyla yedi buçuk ton tıbbi malzeme gönderdik. Bolton bir yerlerden gerçek olmayan bilgiler duyupbu bilgileri tüm dünyaya yaymaya karar vermiş” dedi.