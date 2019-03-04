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22:46 04 Mart 2019
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı

    Rus Dışişleri: Skripal vakası, Johnson'un 'ölü kedi' stratejisinin bir örneği

    © Sputnik / Natalya Seliverstova
    Rusya
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    İngiliz hükümetinin Skripal vakasını İngiliz halkının dikkatini iç sorunlardan başka yöne çekmek için kullandığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu vakayı eski bakan Johnson'un 'ölü kedi' stratejisinin bir örneği olarak niteledi.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
    Zaharova: İngiliz basını, Skripal vakasının yıldönümünü aleni yalanlarla kutluyor
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesinin yıldönümünde olayla ilgili bir açıklama yaptı.

    İngiliz hükümetinin Skripal vakasını İngiliz halkının dikkatini iç sorunlardan başka yöne çekme aracı olarak kullandığını belirten bakanlık, "Rusçada 'acil çıkış kapısı' diye bir tabir var. Bu, çıkışı olmayan bir durumdaki son umudu simgeler. Kişi, sonuçlarını düşünmeden bu kapıdan geçer. Bu tabir, uluslararası siyaset için de uygulanabilir. Zira oldukça zor ve çıkış olmayan durumlarla sık sık karşılaşılıyor ve her ülkenin kendi 'acil çıkış kapısı' bulunuyor. Örneğin, Anglosakson siyaset söyleminde bu kavramın daha az şiirsel anlamı var: 'ölü kedi' ifadelerini kullandı.

    'SKRİPAL VAKASI BİR OYUNDAN İBARET'

    Bu ifadenin Skripal vakasında Rusya'yı en çok suçlayan isimlerden biri olan eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson tarafından ortaya atıldığını anımsatan bakanlık, "Salisbury'deki vaka, İngiliz hükümetinin, "kızdırıcı Rus tehdidi' karşısında halkı birleştirmek için vatandaşların dikkatini içerideki olumsuz konulardan başka yöne çekme amacıyla basında yaydığı bir oyun, ölü kedidir" diye vurguladı.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik /
    Zaharova: İngiliz basını, Skripal vakasının yıldönümünü aleni yalanlarla kutluyor
    Johnson, 2013 yılında Telegraph gazetesinde kaleme aldığı makalede, 'ölü kedi' stratejisini kısaca 'bir grup kişiyle tartışma halindeki bir bireyin bu zor durumdan kurtulmak için yemek masasına ölü kedi fırlatması ve böylece dikkatleri ölü kediye çekip onun konuşulmasını sağlaması' olarak tanımlamıştı.

    Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart 2018'de Salisbury'de zehirlenmişti.

    İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova yönetimi Skripallerle ilgili tüm suçlamaları reddediyor.

    Etiketler:
    Boris Johnson, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yuliya Skripal, Eski Rus ajan Sergey Skripal, Salisbury, İngiltere, Rusya
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