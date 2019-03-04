Rus Dışişleri: Skripal vakası, Johnson'un 'ölü kedi' stratejisinin bir örneği

İngiliz hükümetinin Skripal vakasını İngiliz halkının dikkatini iç sorunlardan başka yöne çekme aracı olarak kullandığını belirten bakanlık, "Rusçada 'acil çıkış kapısı' diye bir tabir var. Bu, çıkışı olmayan bir durumdaki son umudu simgeler. Kişi, sonuçlarını düşünmeden bu kapıdan geçer. Bu tabir, uluslararası siyaset için de uygulanabilir. Zira oldukça zor ve çıkış olmayan durumlarla sık sık karşılaşılıyor ve her ülkenin kendi 'acil çıkış kapısı' bulunuyor. Örneğin, Anglosakson siyaset söyleminde bu kavramın daha az şiirsel anlamı var: 'ölü kedi' ifadelerini kullandı.
'SKRİPAL VAKASI BİR OYUNDAN İBARET'
Bu ifadenin Skripal vakasında Rusya'yı en çok suçlayan isimlerden biri olan eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson tarafından ortaya atıldığını anımsatan bakanlık, "Salisbury'deki vaka, İngiliz hükümetinin, "kızdırıcı Rus tehdidi' karşısında halkı birleştirmek için vatandaşların dikkatini içerideki olumsuz konulardan başka yöne çekme amacıyla basında yaydığı bir oyun, ölü kedidir" diye vurguladı.
Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart 2018'de Salisbury'de zehirlenmişti.
İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova yönetimi Skripallerle ilgili tüm suçlamaları reddediyor.
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