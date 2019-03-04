Medvedev, ‘Bulgaristan’la Türk Akımı diyalogu’ şartını tekrarladı

Medvedev, ziyaret ettiği Sofya'da, Bulgar mevkidaşıyla görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde atılacak somut adımları, ilgili garantiler alındıktan sonra konuşabileceklerini söyledi.

Bulgaristan hükümetini kastetmediğini kaydeden Medvedev, "Avrupa Komisyonu'nun, gelecekte bu projenin dağılmayacağı ve engel çıkarılmayacağı yönünde güvenilir garantiler vermesi gerektiğini kastediyorum. Umarım Bulgar dostlarımız da bunu anlıyor ve ilgili çalışma yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Medvedev, Rusya'nın Türk Akımı yapımında, Güney Akım'ndan alınan olumsuz deneyimi dikkate alacağını kaydetti.