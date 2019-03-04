Türkiye’nin kışı Ruslar için ‘ölü sezon’ olmaktan çıktı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), geçen ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye’nin yüzde 34 fazla Rus turist tarafından ziyaret edildiğini, sektörün uzmanlarına göre bunun ‘şaşırtıcı bir sonuç’ olarak görüldüğünü bildirdi.

© Fotoğraf : DHA Türkiye, yılın ilk 11 ayında en çok Rus turist ağırladı

Açıklamaya göre tur operatörlerinin Antalya'da yılbaşı tatili ve Türkiye'deki kayak tesisleri için yaptıkları geniş charter programları, Türkiye'ye turistlerin geldiği başlıca ülkeler sıralamasında Rusya'nın beşinci sırada kalmasını sağladı. Ocak 2019'da Türkiye, 91 bin 720 Rus turist ağırladı.

Bu turistlerin arasından 37 bin 300 kişi, (önceki yıla göre yüzde 75 artışla) tatil için Antalya'yı seçerken, 50 binin üzerinde turistse İstanbul'u tercih etti.

Tatil yapan Rus turist sayısı açısından Türkiye ocak ayında liderliği sadece Tayland'a (230 bin kişi) ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE, yaklaşık 120 bin kişi) kaptırdı.

Türkiye'nin genel turist giriş istatistiklerindeyse Rusya'nın pazar payı yüzde 5.96 oldu. Bu oran, ocak ayı için verilen son 3 yılın en yüksek rakamı olarak gösteriliyor.