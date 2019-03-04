Rusya'daki sabit varlıklara yatırım tutarı arttı

© AFP 2018 / Alexander NEMENOV Rusya ekonomisi yaptırımlara rağmen 6 yılın en büyük büyüme oranına ulaştı

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, Rusya'daki sabit varlıklara yatırım tutarı geçen yıl 17.6 trilyon ruble (yaklaşık 267.7 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Böylece ülkedeki sabit varlıklara yatırım miktarı 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4.3 arttı. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı beklentisi ise yüzde 2.9'luk artış düzeyindeydi.

Bakanlık, Rusya'daki sabit varlıklara yatırımın bu yıl yüzde 3.1 seviyesinde artmasını bekliyor.

Ülkenin sabit varlıklarına yatırım 2017'de, 2016'ya göre yüzde 4.4 artarak 15.9 trilyon ruble (yaklaşık 235.5 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşmişti.