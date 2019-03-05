Rusya Müftüler Konseyi Başkanı: Yakın gelecekte Rusya nüfusunun yüzde 30'u Müslümanlardan oluşacak

Gaynuddin, Moskova'daki Ulu Camii'de 30 yılı aşkın süredir bayram namazlarını kıldıran kişi olarak bu tahminlerin demografik değişimlerle doğrulandığını vurguladı.
Gaynuddin, demokrafik değişimler nedeniyle Rusya'nın en büyük kentlerinde onlarca yeni camiye, din adamları için asgari sosyal gereksinimlerin karşılanmasına, başlıca kentlerde büyük akademik merkezlerinin yakınındaki bilim, eğitim ve din merkezlerinin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.
Rus araştırma şirketi 'Kamuoyu Vakfı' tarafından şubatta yapılan ankete göre Rusya'daki Müslümanların sayısı yaklaşık 10 milyon yani yüzde 7 seviyesinde.
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