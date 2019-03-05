Kremlin: İsrail'le Suriye çalışma grubunun işleyişine netlik kazandırmaya çalışıyoruz

Basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, Putin ve Netanyahu'nun hassas konular da dahil olmak üzere Suriye'deki durumu normalleştirmeye yönelik çeşitli konuları istişare ettiğini belirtti.

Peskov, söz konusu çalışma grubunun formatı ve tarafları hakkında konuşmak için ise henüz erken olduğunu, bu konuda çalışma yapıldığını ifade etti.

PUTİN ÇALIŞMA GRUBU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

27 Şubat'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, askeri birliklerin Suriye'den çıkarılması üzerinde çalışacak Rusya-İsrail çalışma grubu kurma fikri olduğunu söylemişti.

Rus basınının sorusu üzerine Netanyahu'nun sözünü ettiği çalışma grubu hakkında konuşan Putin, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu fikrin temelinde, başta Suriye hükümeti ve belki de muhalefet, krize dahil olan bölge ülkeleri olmak üzere tüm ilgili taraflarla, son terör yuvası yok edildikten sonra nihai normalleşme üzerinde çalışacak bir çalışma yapısı kurulması yatıyor. Bu, askeri birliklerin Suriye'den çıkarılmasıyla ilişkili olduğu gibi, Suriye devletinin tam teşekküllü olarak yeniden tesisi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıyla da ilişkili."