Rus Dışişleri: Caracas, Guaido'yu tutuklamayarak provokasyonu erdemli bir şekilde önledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Dairesi Başkanı Aleksandr Şetinin, Caracas yönetiminin kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu ülkeye girişi sırasında tutuklamayarak provokasyonu erdemli bir şekilde önlediğini belirtti.

© REUTERS / Luisa Gonzalez Guaido geri döndü: Beni tutuklatmak Maduro'nun yapacağı son hata olur

Latin Amerika turuna giderken hakkındaki ülkeden çıkış yasağını deldiği için ülkeye girişi sırasında tutuklanacağı öne sürülen Guaido, dün hiçbir engelle karşılaşmadan ve tutuklanmadan Venezüella'ya dönmüştü.

Rus basınına Venezüella'da yaşanan bu gelişmeyi yorumlayan Şetinin, Venezüella hükümetinin Guaido'yu tutuklamama kararı alarak erdemli bir şekilde provokasyonun önüne geçtiğini söyledi.

Şetinin, "Venezüella hükümeti, erdemli bir tutum sergiledi. Ciddi şekilde kışkırtılmalarına rağmen provokasyondan kaçındılar. Bunun, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin iç felaketler yaşanmadan barışçıl çözümden yana olduğunu gösterdiğini düşünüyorum" dedi.

ABD'nin seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için kullandığı Juan Guaido, geri dönerse tutuklanacağı uyarılarına rağmen Venezüella'ya giriş yapmıştı.

Yasalar ve hakkındaki yargı kararları uyarınca dönüşte tutuklanması gereken 'muhalif' lider hakkında ülkeden çıkış yasağını deldiği için 30 yıl hapis cezası istenebilir.

Periscope yayınında söz konusu durumu "(Maduro hükümeti) bizi kaçırırsa bu yapacağı son hatalardan biri olur" sözleriyle yorumlayan Guaido, böylece kendisiyle eşinin tutuklanması halinde ABD'nin askeri müdahalede bulunması tehdidini alenen gündeme getirmişti.