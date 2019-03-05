Amiral Gorşkov fırkateyni ve daha 3 Rus gemisi Manş Denizi’ne girdi

Rusya’nın Kuzey Filosu'nda görev yapan Amiral Gorşkov fırkateyninin öncülük ettiği Rus gemilerinden oluşan grubun Manş Denizi’ne giriş yaptığı bildirildi.

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Rusya Kuzey Filosu'ndan yapılan açıklamada, Amiral Gorşkov fırkateyninin öncülük ettiği Rus gemilerinden oluşan grubun Manş Denizi'ne giriş yaptığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bugün Kuzey Filosu'nda görev alan Amiral Gorskov fırkateyninin, Elbrus çok işlevli lojistik gemisinin, Nikolay Çiker kurtarma römorkörünün ve Kama deniz tankerinin yer aldığı gemi grubu, Manş Demnizi'nden geçişe başladı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca gemilerin Kuzey Denizi'nden ayrılmadan önce, iletişim konusunda eğitim yapıldığı ve görev belgesindeki hareket düzeninin belirlendiği kaydedildi.

Rusya Kuzey Fikosu'na ait gemi grubunun daha önce Moray Firth Körfezi'nde deniz ve hava savunma yöntemleri ile ilgili tatbikat yaptığı kaydedildi.

Rusya'nın kuzeyindeki Severomorsk limanından 26 Şubat'ta çıkan gemiler, şimdiye kadar 1.6 bin deniz mili kat etti ve denizaltı arama da dahil olmak üzere birkaç muharebe tatbikatı gerçekleştirdi. Amiral Gorşkov fırkateyni ilk kez böyle bir sefere katılıyor.