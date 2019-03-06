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17:13 06 Mart 2019
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Lavrov: Rusya ve Suudi Arabistan, Suriye anayasa komitesinin en kısa sürede çalışmalarına başlaması gerektiği konusunda hemfikir

    © Sputnik /
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Riyad'ın Suriye anayasa komitesinin en kısa sürede çalışmalarına başlaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
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    Basra Körfezi ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlere devam eden Lavrov, Suudi Arabistan'dan Kuveyt'e geçti.

    Başkent Kuveyt'te Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'la bir araya gelen Lavrov, ortak basın toplantısında Suriye anayasa komitesi hakkında açıklama yaptı.

    Lavrov, "Suudi Arabistan, bizim gibi, Suriye anayasa komitesi kurma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve bu çalışmaları suni şekilde engellemek amacıyla bahane arama çabalarına son verilmesi gerektiğini düşünüyor" dedi

    SOÇİ'DEKİ ULUSAL DİYALOG KONGRESİ'NDE KARARLAŞTIRILMIŞTI

    Ocak 2018'de Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Suriye için yeni anayasa düzenlenmesi amacıyla Suriye anayasa komitesi kurulması yönünde karar alınmıştı.

    PUTİN KOMİTENİN NEREDEYSE TAMAMEN ONAYLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © Sputnik /
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    14 Şubat'ta Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yaptığı üçlü zirve sonunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuda ilerleme kaydedildiğini ve yakın zamanda komite kurma çalışmalarının tamamlanabileceğini kaydetmişti.

    Putin, "Türk ve İranlı partnerlerimizle aktif bir çalışma yürüttük. Askeri yetkililerimiz, dışişleri bakanlığı temsilcilerimiz, hem Suriye hükümeti hem de muhalefetiyle aktif istişareler gerçekleştirdi. İlerleme kaydettiğimizi memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Anayasa komitesinde yer alacak isimlerin onaylanması neredeyse tamamlandı. Son noktayı koymak için henüz erken" demişti.

    'BAZI ÜLKELER SABOTE EDİYOR'

    Bazı ülkelerin anayasa komitesinin gerekliliğini dile getirmesine rağmen süreci sabote ettiğini de anımsatan Putin, ancak buna rağmen çalışmaya devam ettiklerini ve yakın zamanda son noktanın koyulacağını düşündüğünü vurgulamıştı.

    Etiketler:
    anayasa, uzlaşma, açıklama, Suriye Anayasa Komitesi, Vladimir Putin, Hasan Ruhani, Recep Tayyip Erdoğan, Sergey Lavrov, Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Suriye, Rusya, Basra Körfezi
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