Lavrov: Rusya ve Suudi Arabistan, Suriye anayasa komitesinin en kısa sürede çalışmalarına başlaması gerektiği konusunda hemfikir

Başkent Kuveyt'te Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'la bir araya gelen Lavrov, ortak basın toplantısında Suriye anayasa komitesi hakkında açıklama yaptı.
Lavrov, "Suudi Arabistan, bizim gibi, Suriye anayasa komitesi kurma çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması ve bu çalışmaları suni şekilde engellemek amacıyla bahane arama çabalarına son verilmesi gerektiğini düşünüyor" dedi
SOÇİ'DEKİ ULUSAL DİYALOG KONGRESİ'NDE KARARLAŞTIRILMIŞTI
Ocak 2018'de Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Suriye için yeni anayasa düzenlenmesi amacıyla Suriye anayasa komitesi kurulması yönünde karar alınmıştı.
PUTİN KOMİTENİN NEREDEYSE TAMAMEN ONAYLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Putin, "Türk ve İranlı partnerlerimizle aktif bir çalışma yürüttük. Askeri yetkililerimiz, dışişleri bakanlığı temsilcilerimiz, hem Suriye hükümeti hem de muhalefetiyle aktif istişareler gerçekleştirdi. İlerleme kaydettiğimizi memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Anayasa komitesinde yer alacak isimlerin onaylanması neredeyse tamamlandı. Son noktayı koymak için henüz erken" demişti.
'BAZI ÜLKELER SABOTE EDİYOR'
Bazı ülkelerin anayasa komitesinin gerekliliğini dile getirmesine rağmen süreci sabote ettiğini de anımsatan Putin, ancak buna rağmen çalışmaya devam ettiklerini ve yakın zamanda son noktanın koyulacağını düşündüğünü vurgulamıştı.
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