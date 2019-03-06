Rus komedyenler bu kez de Trump'ın Venezüella Temsilcisi'ne telefon şakası yaptı

Abrams, Maurer sandığı komedyenlerden Venezüellalı devlet görevlilerinin İsviçre'deki hesaplarının kapatılmasını istedi.
Komedyenler, Abrams'la Şubat ayından beri birkaç görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Venezüellalı devlet görevlilerinin İsviçre bankalarındaki hesaplarının kapatılması konusu detaylarıyla ele alındı. Vovan ve Lexus, Ueli Maurer olarak hesap kapatma talebini kabul ettikten sonra, Abrams hesapları kapatılmasını istediği Venezüellalı isimlerin listesini gönderdi. Listede Venezüella lideri Nicolas Maduro'nun, ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan yakın çevresinden isimler yer aldı.
BANKA BİLE UYDURDULAR
Komedyenler, Maduro'nun paralarının bulunduğu ‘Lexus Vovanial Bank Ltd' isimli bir banka uydurmayı da ihmal etmezken, muhatapları bu uydurmacaya da inandı.
Sputnik'e konuşan komedyen Kuznetsov, "Amacımız ABD'nin Venezüella'daki darbe girişimine dahli ve ileride neler yapmayı planladığına yönelik kendi gazetecilik araştırmamızı yapmaktı" dedi.
Kuznetsov'a göre, Abrams'ın sözlerinden ABD'nin Venezüella'da askeri müdahale planı olmadığı anlaşılabildi.
‘GERÇEK AMAÇLARI ANLAŞILDI'
Komedyenler daha önce ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'li Senatörler John McCain, Lindsey Graham ve Mitch McConnell'a telefon şakası yapmıştı.
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