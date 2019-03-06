Rus komedyenler bu kez de Trump'ın Venezüella Temsilcisi'ne telefon şakası yaptı

‘Vovan' ve ‘Lexus' olarak bilinen Rus komedyenler, kendilerini İsviçre Konfederasyon Başkanı Ueli Maurer olarak tanıtarak ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Venezüella Temsilcisi Elliott Abrams ve Venezüella'nın yeni ‘hükümetinin' ABD elçisi Carlos Vecchio'ya telefon şakası yaptı.

Abrams, Maurer sandığı komedyenlerden Venezüellalı devlet görevlilerinin İsviçre'deki hesaplarının kapatılmasını istedi.

Komedyenler, Abrams'la Şubat ayından beri birkaç görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde Venezüellalı devlet görevlilerinin İsviçre bankalarındaki hesaplarının kapatılması konusu detaylarıyla ele alındı. Vovan ve Lexus, Ueli Maurer olarak hesap kapatma talebini kabul ettikten sonra, Abrams hesapları kapatılmasını istediği Venezüellalı isimlerin listesini gönderdi. Listede Venezüella lideri Nicolas Maduro'nun, ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan yakın çevresinden isimler yer aldı.

© AP Photo / Matt York Rus komedyenler ABD'li senatörlerin peşini bırakmıyor

Komedyenler yeni ‘hükümetin' ABD elçisi Carlos Vecchio ile görüştükten sonra, iki isme de İsviçre bankalarında hesapları olduklarını tespit ettikleri devlet görevlilerinin listesini gönderdi ve bazı ‘düzeltmeler' yaptı. İkili listenin ikinci sayfasında da bu hesaplara yüklü meblağlarda para ‘aktaran' yabancıları sıraladı. Bu listede ise Rus sunucu Kseniya Sobçak, yazar Dmitriy Bıkov ve avukat Mark Feygin vardı.

BANKA BİLE UYDURDULAR

Komedyenler, Maduro'nun paralarının bulunduğu ‘Lexus Vovanial Bank Ltd' isimli bir banka uydurmayı da ihmal etmezken, muhatapları bu uydurmacaya da inandı.

Sputnik'e konuşan komedyen Kuznetsov, "Amacımız ABD'nin Venezüella'daki darbe girişimine dahli ve ileride neler yapmayı planladığına yönelik kendi gazetecilik araştırmamızı yapmaktı" dedi.

Kuznetsov'a göre, Abrams'ın sözlerinden ABD'nin Venezüella'da askeri müdahale planı olmadığı anlaşılabildi.

‘GERÇEK AMAÇLARI ANLAŞILDI'

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Hugo Chavez Latin Amerika Merkezi Genel Müdürü Yegor Lidovskoy da bu kandırmacanın ABD'nin Venezüella'daki hedeflerini gözler önüne serdiğini kaydetti. Uzmana göre Washington, Caracas üzerinde tam kontrol sağlayıp kendi politikasını dayatmak istiyor.

Komedyenler daha önce ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'li Senatörler John McCain, Lindsey Graham ve Mitch McConnell'a telefon şakası yapmıştı.