Putin: Rus karşı istihbaratı 2018’de yaklaşık 600 yabancı casusu ortaya çıkardı

Rusya Federal Füvenlik Servisi (FSB) Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Putin, yabancı istihbarat servislerinin Rusya'daki faaliyetlerini artırmak ve ülkedeki süreçlere etki etmek istediklerini belirtti.

Yabancı istihbarat servislerinin her yoldan politik, ekonomik, bilimsel ve teknolojik nitelikteki bilgilere erişim aradıklarını kaydeden Putin, "Bu nedenle çalışmalar modern yöntemlerle ve günlük yürütülerek verimli olmalı. Bu, özellikle, Rus ileri silah sistemlerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve üretilmesiyle ilgili gelişmiş askeri ve çift yönlü ileri teknolojilerin korunmasıyla ilgilidir" dedi.

Putin, bu alandaki kontrolün çok sıkı ve çok itinalı olması gerektiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Aynı zamanda bu, akıllı bir kontol olmalıdır. Kalkınma sorunlarını çözerken, savunma alanında yaratılan güçlü birikimlerin sivil endüstrinin yararına kullanılması önünde yapay engeller oluşturmaya gerek yoktur."

Putin, birçok önemli tasarımın gizlilik rejimleri nedeniyle yıllarca çelik kasalarda saklanması gibi geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.