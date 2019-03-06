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18:47 06 Mart 2019
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    Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev

    Medvedev: Rusya, Bulgaristan'daki Belene nükleer güç santrali projesinde yer almaya hazır

    Sputnik
    Rusya
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    Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya'nın Bulgaristan'da yapımı yılan hikayesine dönen Belene nükleer güç santrali (NGS) projesinde yer almaya hazır olduğunu söyledi.

    Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev
    © AA / Sefa Karacan
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    Lüksemburg'daki temasları sırasında bir basın toplantısı düzenleyen Medvedev, "Bulgar meslektaşlarımızla Belene nükleer güç santrali de dahil olmak üzere tüm gelişmeleri oldukça detaylı bir şekilde istişare ettik. Sanırım bu (Belene NGS), çalışmama isteğinin bir örneği. Paralar harcandı ancak hiçbir şey yapılmadı. Üstelik büyük miktarda para harcandı" dedi.

    Bulgar hükümetinin Belene NGS için gelecek hafta yeni ihale açmayı planladığını anımsatan Medvedev, Moskova'nın daha önce Sofya'ya sunduğu fikirlerden istifade etmenin son derece mantıklı olacağının altını çizdi.

    Rusya'nın halihazırda Türkiye, Macaristan ve Finlandiya'da nükleer santraller inşa etmekte olduğuna dikkat çeken Medvedev, "NGS inşaatı alanında çok yüksek yetkinliklerimiz var. Bu projeyi en az bir dizi Avrupa ülkesinde gerçekleştirdiğimiz kadar iyi gerçekleştirmek için gereken imkanlara sahibiz" diye ekledi.

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    2006 yılında Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, Belene NGS'nin inşası için Bulgar hükümetiyle anlaşma imzalamıştı. Ancak genel inşaat sözleşmesi imzalanmamış ve 2012 yılında Bulgar hükümeti projeden vazgeçtiğini açıklamıştı.

    Haziran 2018'de 2012 yılında aldığı projeyi durdurma kararınının iptal edildiğini duyuran Bulgaristan, proje için yeniden ihaleye çıkılacağını belirtmişti.

    İnşasına 2020 veya 2021 yılında başlanması planlanan Belene NGS için Rusya'nın Çinli CNNC, ABD'li General Electric ve Fransız Framatome ile çekişmesi bekleniyor.

    Etiketler:
    sözleşme, inşaat, enerji, nükleer, Nükleer santral, Framatome, General Electric, Çin Nükleer Şirketi (CNNC), Belene NGS, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom), Dimitri Medvedev, Finlandiya, Macaristan, Bulgaristan, Rusya
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