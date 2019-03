Putin, yabancı istihbarat servislerinin Rusya'daki planlarını anlattı

Rusya Savunma Bakanlığı ABD istihbarat servislerinin ortak raporunda 'Rusya'nın etkisinin genişlemesi' tehlikeli bulundu

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) yapılan bir toplantıda konuşan Putin, "Yabancı istihbarat servislerinin Rusya'daki etkinliğini artırmayı hedeflediğini, siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik nitelikli bilgilere erişmek için tüm yolları denediklerini görüyoruz. Yabancı istihbarat servisleri, Rusya'daki gelişmelere önceden olduğu gibi, belki günümüzde daha fazla nüfuz etmeye çalışıyor. Buna karşı etkili, günlük ve modern metotlara dayanan bir çalışma yürütmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN INF'DEN ÇEKİLMESİ OPERASYONEL DURUMU DAHA DA ZORLAŞTIRDI'

Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararını yorumladı.

NATO'nun askeri altyapısını Rusya sınırları yakınında artırmaya devam ettiğine dikkat çeken Rus lider, ABD'nin INF'den çekilme kararıyla operasyonel durumun daha zor hale geldiğini kaydetti.

"ABD'nin INF'den çekilme kararı, uluslararası güvenlik alanındaki tüm anlaşma sistemini çökertmeye yönelik doğrudan atılmış bir adım. Elbette bu, operasyonel durumu olumsuz yönde değiştiriyor" diyen Putin, FSB'nin merkezi, bölgesel ve özel birimlerindeki çalışanlardan profesyonel ve iyi koordine edilmiş eylemler gerçekleştirmelerini, verilen görevleri hızlı ve verimli bir şekilde çözmeye hazır olmalarını istediğini vurguladı.

'HER ÜLKEYLE TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ YAPMAYA AÇIK OLACAĞIZ'

Putin'in gündeminde terörle mücadele de vardı.

Rusya'nın ilişkisi olsun veya olmasın her ülkeyle terörle mücadele alanında yakın ve güvene dayalı işbirliği yapmaya her zaman açık olacağını söyleyen Putin, "Elbette yabancı partnerlerimizle etkileşimi geliştirmemiz, çabalarımızı koordine etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda, Rusya'nın ilişkisi olsun veya olmasın her ülkeyle tüm insanlığa meydan okuyan uluslararası terörle mücadele alanında yakın ve güvene dayalı işbirliği yapmaya her zaman açık olacağını bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'DA YILDA 20 TERÖR SALDIRISI ÖNLENİYOR'

Putin, Rusya'da önlenen terör saldırılarının sayısının yüksek seyretmeye devam ettiğini de belirtti.

Son 3 yıldır yılda yaklaşık 20 terör saldırısının önlendiğini kaydeden Putin, FSB çalışanlarının terör örgütlerinin planlarını bozmaya yönelik çalışmalarının sonuç verdiğinin altını çizdi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FAAL OLMASININ NEDENİ ORTADOĞU'

Terör örgütlerinin faal olmasının nedeni olarak Ortadoğu'daki duruma işaret eden Rus lider, "Bunu neden mi söylüyorum? Çünkü bizi etkiliyor, şiddet ve istikrarsızlık yuvaları Rusya'da kalmaya devam ediyor. Bu da, terör örgütlerinin maalesef Rusya toprakları da dahil olmak üzere aktif olmaya devam etmesine hizmet ediyor" diye ekledi.