© REUTERS / Gleb Garanich Poroşenko: Rusya’yla tam ölçekli bir savaş ihtimal dahilinde

Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin tarihi yaklaştıkça adayların ilginç önerileri ve çıkarımları artmaya başladı.

Seçimlerde adaylığını açıklayan Sergey Krivonos, Ukrayna'nın 'düşmanla' mücadele etmek için tüm imkanlarını ve araçlarını kullanarak bir sistem geliştirmesi gerektiğini savundu.

Seçim programında bu hususa yer verdiğini belirten ve silahlı kuvvetlerin programında ikinci derecede öneme sahip olduğunun altını çizen Krivonos, Kiev yönetiminin halkı günlerce, aylarca ve yıllarca yüksek hassasiyetli atışlar yapabilmeleri için askeri eğitiminden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Krivonos, "Halkımızı silahlandırmalıyız. Tüfeklerle donatmalıyız. Bu, seçim programımın ana maddelerinden biri ve en önemli görevimiz" dedi.