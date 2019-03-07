Rusya sınırlarına yaklaşan ABD uçağına, Su-27 müdahale etti

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Su-27 uçağı Baltık Denizi'nde Rusya karasularına yaklaşan uçağı tespit ve müdahale için havalandırıldı.
#Video A Russian #Su27 fighter of the air defence on-duty forces made a sortie for interception of a #US Air Force's #RC135 reconnaissance aircraft over the neutral waters of the #BalticSea https://t.co/fbo8lz0kW9 @RusEmbUSA @mfa_russia #Interception pic.twitter.com/Wx8lNaXiYp— Минобороны России (@mod_russia) March 7, 2019
Güvenli bir mesafeden hedefin ABD'ye ait RC-135 uçağı olduğu tespit edildi. Su-27, ABD uçağı sınırdan uzaklaşmasının ardından güvenli bir şekilde merkez üssüne geri döndü.
Bakanlık geçen ay da Su-27'nin Rusya sınırına yaklaşan İsveç'e ait bir uçağa müdahale için yaklaştığını bildirmişti.
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