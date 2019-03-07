Rusya sınırlarına yaklaşan ABD uçağına, Su-27 müdahale etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde Rusya sınırına yaklaşan ABD'ye ait RC-135 uçağının, Su-27 uçağının havalandırılmasından sonra sınırdan uzaklaştığı açıklamasını yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Su-27 uçağı Baltık Denizi'nde Rusya karasularına yaklaşan uçağı tespit ve müdahale için havalandırıldı.

​Güvenli bir mesafeden hedefin ABD'ye ait RC-135 uçağı olduğu tespit edildi. Su-27, ABD uçağı sınırdan uzaklaşmasının ardından güvenli bir şekilde merkez üssüne geri döndü.

Bakanlık geçen ay da Su-27'nin Rusya sınırına yaklaşan İsveç'e ait bir uçağa müdahale için yaklaştığını bildirmişti.