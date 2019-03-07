İzvestiya: Suriye anayasa komitesi, ilkbahar sonuna kadar çalışmalara başlayacak

Suriye anayasa komitesinin ilkbahar sonuna kadar çalışmalara başlamasının beklendiği, Şam, muhalifler ve Ankara'nın 6 üye üzerinde müzakerelerde bulunduğu belirtildi.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi Sözcüsü Yahya el Aridi, İzvestiya gazetesine verdiği demeçte kurma çalışmaları devam eden Suriye anayasa komitesinin ilkbahar sonuna kadar faaliyete geçmesinin beklendiğini söyledi.

Aridi, "Her tarih olabilir ancak büyük ihtimalle komite önümüzdeki aylarda çalışmalarına başlayacak. Suriyeli ılımlı muhalefet temsilcileri komitenin ilkbahar sonuna kadar çalışmalara başlayacağını düşünüyor" dedi.

Suriye parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Ammar Esad, hükümetin komitenin ilkbahar sonuna kadar çalışmalara başlamasını umduğunu kaydetti.

Gazeteye konuşan bir Rus diplomatik kaynak, komitenin ilkbahar sonuna kadar çalışmalara başlayacağını doğruladı. Komitenin kurulması önündeki tek engelin 6 adayla ilgili anlaşmazlık olduğunu anlatan Rus kaynak, "Batılı ülkeler ve Türkiye, bu adaylara olumlu yaklaşmıyor. Şu anda Suriye hükümeti, muhalefeti ve Türkiye arasında müzakereler yürütülüyor, bir uzlaşma yapılmaya çalışılıyor. Uygun 6 üye bulunduğunda komite Cenevre'de çalışmalarına başlayacak" dedi.

Suriye'nin Rusya Büyükelçiliği'nden bir yetkili de, komite kurma çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.



SOÇİ'DEKİ ULUSAL DİYALOG KONGRESİ'NDE KARARLAŞTIRILMIŞTI

Ocak 2018'de Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde Suriye için yeni anayasa düzenlenmesi amacıyla Suriye anayasa komitesi kurulması yönünde karar alınmıştı.

© REUTERS / Shannon Stapleton Rusya: İdlib’in Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi komşu ülkelerin de yararına

14 Şubat'ta Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yaptığı üçlü zirve sonunda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuda ilerleme kaydedildiğini ve yakın zamanda komite kurma çalışmalarının tamamlanabileceğini kaydetmişti.

Putin, "Türk ve İranlı partnerlerimizle aktif bir çalışma yürüttük. Askeri yetkililerimiz, dışişleri bakanlığı temsilcilerimiz, hem Suriye hükümeti hem de muhalefetiyle aktif istişareler gerçekleştirdi. İlerleme kaydettiğimizi memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Anayasa komitesinde yer alacak isimlerin onaylanması neredeyse tamamlandı. Son noktayı koymak için henüz erken" demişti.

'BAZI ÜLKELER SABOTE EDİYOR'

Bazı ülkelerin anayasa komitesinin gerekliliğini dile getirmesine rağmen süreci sabote ettiğini de anımsatan Putin, ancak buna rağmen çalışmaya devam ettiklerini ve yakın zamanda son noktanın koyulacağını düşündüğünü vurgulamıştı.