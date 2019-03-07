Rusya'dan Türkiye'ye konut ve kentsel çevre projesinde yer alma teklifi

Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'la yaptığı görüşme sırasında Türk inşaat şirketlerinin 'Konut ve kentsel çevre' projesinin gerçekleştirilmesinde yer alabileceğini söyledi.

© AP Photo / Mark Lennihan Rusya ve Türkiye, inşaat alanında deneyimlerini paylaşacak

Yakuşev "Rus şirketler, bunun yanı sıra Türklerin de aralarında olduğu yabancı inşaat şirketleri projede ciddi katılım gösterebilir" dedi.

Rusya'nın Türkiye'nin orta ve düşük gelirli aileler için konut sorunu çözümü, toplu konut inşaatı ve konut endüstrisini finanse etme deneyimleri ile ilgilendiğini belirten Yakuşev, inşaat bilgi modeli, ekspertiz ve teknik düzenlemeler konusunda işbirliği yapabileceklerini kaydetti.

SAMSAR: PROJE İLE İLGİLENİYORUZ

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Samsar da "Türk şirketler Rusya'daki inşaat projelerinde aktif rol oynuyor. Elbetteki söz konusu projelerle ilgileniyoruz. İş dünyası konut yapımı ihaleleri ve konut alanları inşaasıyla ilgileniyor. Türkiye'nin gündeminde şu an kentsel çevre gelişimi var. Bu konuya büyük önem veriyoruz ve bu alanda birçok şeyin yapılabileceğinin beklentisi içindeyiz" dedi.

Samsar, ayrıca Rusya İnşaat Bakanlığı temsilcilerini Türkiye'ye davet etti.

İŞBİRLİĞİ MEMORANDUMU

© Sputnik / Rus hükümetinden ülkedeki Türk işçi sayısını etkileyebilecek plan

Yakuşev, Ekim 2018'de iki ülke arasında inşaat ve şehir ekonomisine yönelik bir çalışma grubu kurulduğunu hatırlattı.

Rusya İnşaat Bakanlığı 7 Şubat 2019'da Türkiye'ye çevre ve şehir planlamaya yönelik işbirliği memorandum taslağı göndermişti.

Yakuşev "St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde imzalanması için birlikte memorandumu hazırlamayı umuyoruz" dedi.