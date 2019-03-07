Zaharova: Türk ve Rus ordularının mutabakatı, İdlib'deki durumu tersine çevirebilir

Haftalık basın toplantısında İdlib'deki duruma değinen Zaharova, "Rusya ve Türkiye Savunma Bakanlığı temsilcileri, 17 Eylül 2018 tarihli İdlib'e ilişkin Soçi mutabakatının etkili ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi amacıyla bir dizi önlem üzerinde mutabakat sağlanmasına yönelik aktif bir çalışma yürüttü. İki ülke orduları arasında varılan mutabakatların gerçekleştirilmesi sonucunda İdlib ve çevresindeki durumu tersine çevirmeyi ve istikrarı sağlamayı, ayrıca bu bölgeden yükselen terör tehdidini ortadan kaldırmayı başaracağımızı düşünüyoruz" dedi.

'BÖLGE SENE BAŞINDAN BERİ HEYETİ TAHRİRİ EL ŞAM'IN KONTROLÜNDE'

İdlib'deki son derece tehlikeli durumun sürdüğünün de altını çizen Zaharova, bölgenin 2019 başından bu yana Heyeti Tahriri el Şam militanlarının kontrol altında olduğunu kaydetti.

© REUTERS / Alessandro Garofalo Lavrov: Yeni bir silahlanma yarışına dahil olmayacağız

Suriye genelindeki durumun istikrarlı olduğunu gözlediklerini ve temel gerilim bölgelerinin İdlib, ülkenin kuzeydoğusu ve güneyi olduğunu anlatan Zaharova, kuzeydoğudaki durumun zorlaşmasının nedeni olarak, başta Arap Sünniler olmak üzere bu bölgede yaşayan ana sakinlerin Kürt yerel yönetimlerinin eylemlerine karşı çıkmasını gösterdi. Zaharova, "Araplar ve Kürtler arasında düzenli olarak kanlı çatışmalar yaşanıyor. son iki ay içinde yaklaşık 100 saldırı düzenlendi ve bu saldırılarda yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti" diye ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül'de Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de 15 Ekim'e kadar silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı. Mutabakatı belirlenen süreye kadar yerine getiremeyen Ankara, ek süre talep etmiş ve güvenlik garantisi veremediği için İdlib'de ortak devriyenin ertelenmesini istemişti.