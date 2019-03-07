Zaharova: Lavrov, Çavuşoğlu ile liderlerin bir sonraki görüşmesine hazırlığı konuşacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Antalya’da yapılacak Rusya-Türkiye Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılacağını söyledi. Lavrov’un toplantı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki ülke liderlerinin bir sonraki görüşmesi için hazırlıkları ele alacağını ifade etti.

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Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Lavrov'un 12-13 Mart'ta Antalya'da yapılacak Rusya-Türkiye Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılacağını ve toplantı çerçevesinde Çavuşoğlu ile liderlerin bir sonraki görüşmesine yönelik hazırlıkları konuşacağını söyledi.

"Liderlerimizin yapacağı bir sonraki görüşmeye hazırlık ve Üst Düzey İşbirliği Konseyi oturumu çerçevesinde, ikili gündemdeki tüm konularla ilgili detaylı bir görüşme planlanıyor" diyen Zaharova, tarafların Suriye'deki krizin çözümü, terörle mücadele, organize suçların yanı sıra Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Orta Asya, Ukrayna ve Karadeniz'deki durumu ele alacağını ifade etti.

Zaharova'ya göre, görüşmede ticari-ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, farklı alanlarda etkileşim, konsolosluk problemleri, karşılıklı kültür yılı çerçevesinde kültürel ve beşeri işbirliğine özel önem verilecek.