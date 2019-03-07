Rus elçiliği, Noviçok kurbanı İngiliz kadın Sturgess'in oğlunun Putin'e yazdığı mektubu yayınladı

20 yaşındaki Ewan Hope'un Sunday Mirror'da verdiği röportajda bahsettiği mektubun bir nüshası, Rusya Büyükelçiliği tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Hope, Rus lidere hitaben kaleme aldığı mektupta, "Annem Dawn Salisbury'de Noviçok maddesiyle öldüreli neredeyse bir yıl oldu ve ailem ve benim için acı hiç dinmiyor. İngiliz polisi, en az iki Rus vatandaşının annemin ölümünden sorumlu olduğuna inanıyor ancak görünen o ki, bu kişiler sizin devletiniz tarafından korunuyor. Bir insanoğlu olarak, yetkililerimizin bu kişileri annemin ölümü hakkında sorguya tutmasını sizden rica ediyorum. Annem en azından bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

The Embassy received a copy of Ewan Hope’s letter to President Putin. @Amb_Yakovenko sent him a copy of the report “Salisbury: Unanswered Questions” and invited to speak in person, ready to answer any questions. https://t.co/pPHgfaNLjl pic.twitter.com/jFLW15RDkf — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 6, 2019

​ELÇİ YAKOVENKO'DAN HOPE'A MEKTUP

Rus Büyükelçi Aleksandr Yakovenko, Hope'un mektubuna bir mektupla yanıt verdi.

Sturgess'in trajik ölümü nedeniyle başsağlığı temennisinde bulunan Yakovenko, tüm sorulara bizzat yanıt vermek için Hope'e görüşme teklifinde bulundu.

Yakovenko, elçilik tarafından 3 Mart 2019'da yayınlanan 'Salisbury: Cevapsız Sorular' adlı raporu da mektupla birlikte Hope'a gönderdi.

Police officers guard outside a branch of Boots pharmacy, which has been cordoned off after two people were hospitalised and police declared a 'major incident', in Amesbury, Wiltshire, Britain, July 4, 2018 © REUTERS / Henry Nicholls

Amesbury'daki 'Noviçok' vakası © REUTERS / Henry Nicholls

Amesbury olayı © AFP 2018 / Geoff Caddick

Amesbury'de inceleme yapan görevli © AFP 2018 / Chris J Ratcliffe 1 / 4 © REUTERS / Henry Nicholls Police officers guard outside a branch of Boots pharmacy, which has been cordoned off after two people were hospitalised and police declared a 'major incident', in Amesbury, Wiltshire, Britain, July 4, 2018

SALISBURY VE AMESBURY VAKALARI

Temmuz 2018'de Amesbury'de isimlerinin Charlie Rowley ve Dawn Sturgess olduğu bildirilen bir çiftin Noviçok ile zehirlendiği belirtilmişti. İngiliz polisi, daha sonra Sturgess'in hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Londra, İngiliz istihbaratına bilgi satmaktan Rusya'da mahkum edilen, 2010'daysa serbest kalıp İngiltere'ye yerleşen ve bu ülkenin vatandaşı olan eski Rus askeri istihbarat ajanı Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın mart ayında Salisbury kentinde Noviçok olarak da isimlendirilen A234 sinir gazı ile zehirlendiği iddia etmişti.

İngiliz hükümeti Sturgess'in ölümünden ve Skripallerin zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutarken, Moskova bu suçlamaları kesin bir biçimde reddediyor.

Diğer taraftan Rus yetkililer, Skripallerin zehirlenmesi ardından da İngiltere'ye defalarca Rusya'nın soruşturmaya dahil edilmesi çağrısında bulunmuştu fakat Londra bunu kabul etmemişti.