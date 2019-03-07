Putin'den 8 Mart sürprizi: Atlı kadın polislerle ata bindi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde Moskova'daki atlı kadın polislerin görev yaptığı ilk polis alayını ziyaret etti.

Spora ve doğaya olan ilgisiyle bilinen ve daha önce at sırtında verdiği pozlarla adından sıkça söz ettiren Putin, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ata bindi.

Kadın polislerin daveti üzerine alaya ziyarette bulunan Putin, 16 attan oluşan atlı kadın polis grubuna liderlik etti. Atların belirli bir düzen içinde ilerlediği görüldü.

Владимир Путин приехал в 1-й оперативный полк полиции и сел на коня pic.twitter.com/JNGPKMayV5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 7, 2019

​Putin, koyu kahverengi bir ata binerken, gruptaki diğer atların beyaz olması dikkat çekti.

Rus lider, daha sonra kadın polisleri 8 Mart dolayısıyla kutlayarak onlara görevlerinde başarılar diledi.