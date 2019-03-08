Rusya'da Kadınlar Günü: ‘Modası geçmiş bir Sovyet geleneği olsa da erkeklere bir gün için iyi olma şansı veriyor'

Rusya'da, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle pek çok kişi sevdikleri kadınlara ya da meslektaşlarına çiçek almak için kurulan pazarlara akın ediyor. Başta erkeklerin ‘adanmış bir şekilde' kadınlara çiçek aldığı bu günün ‘modası geçmiş bir SSCB geleneği' olduğunu düşünenlerde var, bunun kadınlara gösterilen saygının bir göstergesi olduğuna inananlar da.

Rusya'da Dünya Kadınlar Günü, SSCB döneminden kalan bir gelenek olarak geniş kitleler tarafından kutlanıyor. Kadınlara 8 Mart'ta çiçek hediye etmek o kadar yaygın ki erkeklerin bunu yapmaması kabalık olarak görülebiliyor.

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, başkent Moskova'daki çiçek pazarlarından birine Abhazya'dan mimoza Belarus'tansa lale getiren çiçekçi Raisa Hetagurova, AFP'ye demecinde, kadınlara 8 Mart'ta çiçek hediye etmenin bir saygı göstergesi olduğunu düşündüğünü söylüyor.

© Sputnik / Valeriy Melnikov Putin'den 8 Mart sürprizi: Atlı kadın polislerle ata bindi

"Rusya'da kadınlara bu kadar saygı gösterilmesi beni mutlu ediyor" diyen Hetagurova, şunları da ekliyor: "Rusya'da erkeklerin kadınlara göre daha fazla para kazandığı doğru. Bu her daim böyleydi. Hatta Sovyetler döneminde çok daha fazla para kazananların olduğunu da anımsıyorum. Şimdi bunlar değişiyor."

‘SEVGİLİLER GÜNÜ'NE GÖRE ÜÇ KAT DAHA FAZLA ÇİÇEK SATIŞI'



Çiçek pazarındaki satıcılardan bir diğeri olan Akbarcan Kambarov ise, Dünya Kadınlar Günü'nde Sevgililer Günü'ne göre üç kat daha fazla satış yaptığını belirtiyor.

© Sputnik / Aleksey Nikolskiy Putin'den, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şiirli mesaj

Moskova'daki Rizskiy pazarından kadın çalışanlarından her biri için bir buket lale alan mobilya şirketi sahibi Valeriy Savelyev ise bu davranışı için, "Bu bir gelenek meselesi" diyor, sonra da bu geleceği 'modası geçmiş' ve 'fazla Sovyet işi' bulduğunu ekliyor.

Ardından da Savelyev bu gelenekten çok şikayetçi olmadığını ima ediyor: "Neticede erkeklerimize yılın bir günü iyi biri olma şansını veriyor."

‘AŞIRI YÜKSEK FİYATLARA ÇİÇEK SATANLARIN ŞİKAYET EDİLEBİLMESİ İÇİN BİR HAT KURULDU'



Diğer taraftan Dünya Kadınlar Günü, Rusya'da sadece erkeklerin ve çiçek satıcılarının değil, belediye yetkililerinin de ‘hazırlıklı' olmasını gerektiriyor. Nitekim Moskova belediyesinin ticaret departmanı lisansı olmadığı halde çiçek satan kişilere karşı bir dizi önlem almış durumda. Bu kişilerin yakalanması için 360 personel görevlendirilirken, çiçeklerini aşırı yüksek fiyatlara satanların şikayet edilebilmesi için de bir hat kurulduğu belirtiliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun! https://t.co/dPtD0vzlDj pic.twitter.com/Pyw3hHUBtQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 8, 2019

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