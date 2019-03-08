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14:54 08 Mart 2019
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    Vladimir Putin

    Putin'den 8 Mart mesajı: Size borçluyuz, kadınlara layık olmak hiç kolay bir iş değil

    © Sputnik / Aleksey Druzhinin
    Rusya
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    Rusya lideri Vladimir Putin, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. "Tarihimiz ile ülkemizin gelişim sürecini, yüce Rus kadınlarının yaratıcı katkısı olmadan tahayyül edemeyiz" diyen Rus lider, devletin hala kadınlar için yapması gereken pek çok icraat olduğunu söyledi.

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Kremlin basın servisi tarafından kadınlara hitaben yayınlanan 8 Mart mesajında şu ifadelere yer verildi: "Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Hepimizin çok sevdiği bu bayram kutlu olsun. Bu bahar günü her daim çiçekler ve hediyelerle doludur; kadınlarımızın mutluluğu ve gülücüklerinin ışığı ile aydınlanmıştır."

    ​‘SİZE DOĞUŞTAN VERİLMİŞ BU MANEVİ CÖMERTLİĞİ, HEM İŞİNİZDE HEM DE YAKINLARINIZLA OLAN İLİŞKİLERİNİZDE 100 MİSLİYLE SUNUYORSUNUZ'

    Vladimir Putin
    © Sputnik / Valeriy Melnikov
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    "Duygusal cömertliğinizin hiçbir sınırı olmadığını biliyoruz. Bu size doğa tarafından verilmiş. Fakat siz sevgili kadınlar, size doğuştan verilmiş bu manevi cömertliği, hem işinizde hem de yakınlarınızla olan ilişkilerinizde 100 misliyle sunuyorsunuz" ifadelerini kullanan Rus lider Putin şöyle devam etti:

    ‘NEREDEYSE TÜM MESLEKİ ZİRVELER SİZİN KONTROLÜNÜZDE'

    "Tarihimizi, ülkemizin gelişim sürecini yüce Rus kadınlarının yaratıcı katkısı olmadan tahayyül edemeyiz. Bugün ise neredeyse tüm mesleki zirveler sizin kontrolünüzde.

    ‘BAŞARMAK KADINLARIMIZIN KARAKTERİNDE VAR'

    Başarmak kadınlarımızın karakterinde var. Her şeyi aynı anda başarabiliyorsunuz: Hem işte hem de evinizde güzel, parlak ve alımlısınız. Ailenin çekim merkezisiniz, onu sevgiyle birleştiriyor, sevginizle ilham ve sıcaklık yayıyorsunuz.

    ‘HER BİRİMİZ VE DEVLET OLARAK SİZE BORÇLUYUZ'

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın toplantısı
    © REUTERS / Maxim Shemetov
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    Size her zaman borçluyuz. Bu, her birimiz ve genel olarak devlet için de geçerli. Devletin, başta çocuk yetiştirmek adına tüm güçlerini ortaya koyanlar olmak üzere kadınlar için hala çok şey yapması gerekiyor.

    ‘BİZ ERKEKLERİN SİZE LAYIK OLABİLMESİ BAZEN HİÇ DE KOLAY BİR İŞ DEĞİL'

    Açıkça söylemeliyim ki biz erkeklerin size layık olabilmesi bazen hiç de kolay bir iş değil. Ancak bunu başarmaya çalışacağız ve kadınlarımızın, güçlü ve güvenebilecekleri omuzlarımızı her zaman yanlarında hissetmeleri için her şeyi yapacağız. Sadece bayramlarda değil; size her zaman değer veriyor ve sizi her zaman seviyoruz."

    Etiketler:
    kutlama, açıklama, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Kremlin, Vladimir Putin, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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