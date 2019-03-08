Rusların yalnız seyahat etmeyi sevdiği yerler sıralamasında kendi ülkelerinden sonra Türkiye var

Aviasales adlı uçak bileti arama motorunun düzenlediği bir ankete göre seyahate yalnız başlarına çıkan Rusların bir numaralı tercihi Soçi olurken, Türkiye 2. sırada yer aldı.

Yalnız seyahat eden Rusların en çok Soçi, Türkiye ve Avrupa'ya gittiği ortaya çıktı.

Aviasales İK Müdürü Yanis Dzenis, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Genç kızların büyük bölümü, yalnız seyahatlerde Soçi ve Simferopol'ün yanı sıra Moskova ve St. Petersburg'u seçiyor. Bu sonuç, genç kızların dil engelinden korktuğunu ve bu nedenle yurtdışına uçamadıklarını gösteriyor" dedi.

Türkiye'nin popülerliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dzenis, "Çoğu katılımcı, yalnız başlarına birkaç kez Antalya'ya gittiklerini ve kentin tarihi bölümünden memnun kaldıklarını belirtti. Katılımcıları, seyahat sırasında sorun yaşamadıklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

35 bin Rus vatandaşının katıldığı ankette Soçi ve Türkiye'yi İtalya, İspanya ve Almanya izledi.