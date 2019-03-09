Rus uzman ABD'nin S-400 tehdidini değerlendirdi: Türkiye için kabul edilemez

Russia Today'e (RT) konuşan Bruter, "Washington'un Ankara'yı korkutması ilk defa olmuyor. Dahası, basında Türkiye'nin ABD'ye teslim olacağı seceneği de işlendi. Bu, Türkiye için kabul edilemez, çünkü böyle bir durumda öznelliğini kaybedecek ve ABD'nin tamamen bağımlı bir müşterisi haline gelecek. ABD baskı uygulamaya devam edecek ve Ankara'dan anlaşmayı iptal etmesini isteyecek" dedi.

Türkiye'nin ABD'li yetkilileri dinlemeyeceğini, çünkü Rus silah sistemlerini almasının ona bağımsız bir dış politika izlemesine imkan vereceğini belirten uzman, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"ABD'nin Türkiye'ye karşı bazı yaptırımlar ve kısıtlamalar getireceği beklenebilir. Ancak, Washington Ankara'yla ilişkilerin kötüleşmesini istemiyor ve diyaloğun sürdürülmesiyle Türkiye'nin ABD'nin etki alanında kalmasını garanti edeceğini düşünüyor. Bu nedenle, S-400'le ilgili tüm tartışmalardan sonra, ABD'nin zor bir karar vermesi gerekecek. ABD'nin bazı yaptırımlar uygulayacağını ve bunu yaygınlaştırmayacağını, bununla birlikte diyaloğu sürdürme çabalarına da devam edeceğini düşünüyorum"

ABD Savunma Bakanlığı daha önce,Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını duyurmuştu.