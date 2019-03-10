'Etiyopya’da düşen uçakta bulunan Rus yolcuların üçü de turistti'

Rusya’nın Kenya Büyükelçiliği, Etiyopya’da düşen uçakta olan yolcuların listesinde adları geçen 3 Rus yolcunun Nairobi’deki Birleşmiş Milletler (BM) konferansının katılımcıları değil, turist olduklarını bildirdi.

Sputnik'e konuşan Rusya'nın Kenya Büyükelçiliği'nin konsolosluk departmanı yöneticisi Oleg Kiporenko, Etiyopya'da düşen uçakta olan yolcuların listesinde adları geçen 3 Rus yolcunun Nairobi'deki Birleşmiş Milletler (BM) konferansının katılımcıları değil, turist olduklarını belirtti.

© REUTERS / Baz Ratner Etiyopya Hava Yolları uçağı, içindeki 157 kişiyle düştü: Kurtulan olmadı

Kiporenko, "Bu yolcular elimizdeki bilgiye göre sıradan turistlerdi, elçilikle ya da bir takım devlet kurumlarıyla herhangi bir alakaları yok. BM etkinliğine davet edilmiş olan tüm (Rus) delegeler, Etiyopya Hava Yolları'nı kullanmıyor ve kullanmadı, bu kişiler başka seferlerle geliyor" diye konuştu.

Daha önce Etiyopya Hava Yolları şirketine ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının, içindeki 149 yolcu ve 8 mürettebat ile başkent Addis Ababa'dan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü, aralarında 3 Rus yolcunun da bulunduğu 33 ülkeden olan yolculardan kurtulan olmadığı duyurumuştu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 11-15 Mart'ta BM Genel Kurulu'nun çevre bakanları toplantısı yapılacak.