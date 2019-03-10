'Etiyopya’da düşen uçakta bulunan Rus yolcuların üçü de turistti'

Sputnik'e konuşan Rusya'nın Kenya Büyükelçiliği'nin konsolosluk departmanı yöneticisi Oleg Kiporenko, Etiyopya'da düşen uçakta olan yolcuların listesinde adları geçen 3 Rus yolcunun Nairobi'deki Birleşmiş Milletler (BM) konferansının katılımcıları değil, turist olduklarını belirtti.
Daha önce Etiyopya Hava Yolları şirketine ait Boeing 737 tipi bir yolcu uçağının, içindeki 149 yolcu ve 8 mürettebat ile başkent Addis Ababa'dan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğü, aralarında 3 Rus yolcunun da bulunduğu 33 ülkeden olan yolculardan kurtulan olmadığı duyurumuştu.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de 11-15 Mart'ta BM Genel Kurulu'nun çevre bakanları toplantısı yapılacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)